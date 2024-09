Cruzeiro anuncia demissão de Fernando Seabra após empate com Cuiabá

Do UOL, em São Paulo

O Cruzeiro anunciou nesta segunda-feira (23) a demissão do técnico Fernando Seabra. A decisão foi comunicada um dia após o empate sem gols com o Cuiabá pelo Brasileirão.

O Cruzeiro comunica a saída de Fernando Seabra do comando técnico da equipe. Além do treinador, o auxiliar técnico Alvaro Martins também deixa o clube. Cruzeiro, no Instagram

O que aconteceu

Fernando Seabra deixa o clube após 36 partidas. O técnico teve 17 vitórias, dez derrotas e nove empates.

O Cruzeiro é o sétimo colocado do Brasileirão, mas não vence há duas rodadas. Além do empate com o Cuiabá, o time perdeu em casa para o São Paulo.

O clube se prepara para enfrentar o Libertad pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. O time venceu o jogo de ida, fora de casa, por 2 a 0.