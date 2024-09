Cruzeiro anuncia demissão do técnico Fernando Seabra

O Cruzeiro anunciou na manhã desta segunda-feira a demissão do técnico Fernando Seabra, após o empate sem gols contra o Cuiabá, pelo Brasileirão, na noite deste domingo.

O treinador de 47 anos não conseguiu sobreviver no cargo após o desempenho irregular da equipe desde o começo do mês de agosto. De acordo com o Cruzeiro, além de Seabra, o auxiliar Alvaro Martins também deixa o clube.

"O Cruzeiro comunica a saída de Fernando Seabra do comando técnico da equipe. Além do treinador, o auxiliar técnico Alvaro Martins também deixa o clube. Agradecemos o profissionalismo e dedicação, e desejamos sucesso na sequência da trajetória dos profissionais", diz a publicação do Cruzeiro em seu perfil oficial no Instagram.

Mesmo após a compra da SAF do Cruzeiro por Pedro Lourenço, Seabra foi mantido no cargo, conseguindo bons resultados na Copa Sul-Americana e no Campeonato Brasileiro. No torneio continental, a Raposa está com vantagem nas quartas de final contra o Libertad, após vencer o jogo de ida por 2 a 0 no Paraguai.

Efetivado no cargo técnico do Cruzeiro em abril, Seabra comandou a equipe mineira em 36 partidas, conquistando o retrospecto de 17 vitórias, nove empates e dez derrotas. A Raposa já trabalha em outro nome para assumir o clube.