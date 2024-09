Corinthians x Fortaleza: veja informações e prováveis escalações do jogo pela Copa Sul-Americana

O Corinthians recebe o Fortaleza na Neo Química Arena nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), pela volta das quartas de final da Copa Sul-Americana.

Na ida, na Arena Castelão, o Timão venceu por 2 a 0, com gols de Igor Coronado e Yuri Alberto. Assim, a equipe comandada por Ramón Díaz avança às semis apenas com um empate em Itaquera, enquanto uma vitória do Leão do Pici por dois tentos de diferença levaria a eliminatória para as penalidades máximas. O time de Vojvoda avança no tempo normal se vencer por três gols ou mais.

Além do triunfo na ida, o Corinthians conseguiu resultado positivo no último sábado, pelo Campeonato Brasileiro. A equipe venceu o Atlético-GO por 3 a 0 na Neo Química Arena e subiu para a 17ª posição, com 28 pontos.

Para o jogo contra o Fortaleza, o técnico Ramón Díaz vai contar com o atacante Memphis Depay, que fez sua estreia no final de semana e pode ganhar mais minutos para ter ritmo de jogo. Por outro lado, a comissão não deve ter Raniele, que se recupera de desconforto no músculo posterior da coxa direita.

Jogadores que vêm se recuperando de lesões mais graves não ficarão à disposição, como Alex Santana, Diego Palacios, Maycon e Ruan Oliveira. Héctor Hernández, contratado na útima janela de transferência, não foi inscrito no torneio e também é baixa.

Já o Fortaleza de Juan Pablo Vojvoda vem de uma vitória por 4 a 1 contra o Bahia, pelo Brasileirão. O Leão do Pici usou equipe alternativa, priorizando a disputa do torneio continental.

Para a volta das quartas de final da Sul-Americana, o Fortaleza não terá Bruno Pacheco (tendinite no joelho direito), Santos (edema muscular na parte posterior da coxa direita), Moisés (edema na coxa direita) e Lucas Sasha (edema na panturrilha direita).

Quem passar de fase entre Corinthians e Fortaleza encara Athletico-PR ou Racing, da Argentina, na semifinal do torneio continental. Na ida, a equipe brasileira venceu por 1 a 0, em Curitiba.

FICHA TÉCNICA



CORINTHIANS X FORTALEZA

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)



Data: 24 de setembro de 2024, terça-feira



Horário: 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Piero Maza (CHI)



Assistentes: Claudio Urrutia (CHI) e Miguel Rocha (CHI)



VAR: Juani Lara (CHI)

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Félix Torres e Hugo; Ryan, Carrillo, Breno Bidon e Igor Coronado; Talles Magno e Yuri Alberto (Memphis Depay)



Técnico: Ramón Díaz

FORTALEZA: João Ricardo; Tinga, Kuscevic, Titi e Felipe Jonatan; Matheus Rossetto, Hércules e Pochettino; Yago Pikachu, Breno Lopes e Lucero



Técnico: Juan Pablo Vojvoda