Corinthians prega cautela, e Memphis só deve ficar 100% após data Fifa

O Corinthians prega cautela com a situação física de Memphis Depay. Apesar de estar saudável e já ter feito sua estreia, a Gazeta Esportiva apurou que a tendência é que o camisa 94 fique 100% e suporte uma partida inteira apenas depois da data Fifa de outubro.

O clube quer que o atleta recupere ritmo e readquira seu melhor condicionamento físico jogo a jogo, já que, até a vitória contra o Atlético-GO, Memphis não entrava em campo desde 10 de julho.

O atacante chegou a preocupar no último sábado por conta de um desconforto no calcanhar, mas nenhuma lesão foi diagnosticada. Memphis deve estar à disposição para a partida de terça-feira, contra o Fortaleza, pela volta das quartas de final da Copa Sul-Americana.

Até a pausa para a data Fifa, o Corinthians terá pela frente Fortaleza (Sul-Americana), São Paulo (Campeonato Brasileiro), Flamengo (Copa do Brasil) e Internacional (Campeonato Brasileiro). Memphis não conseguirá atuar contra o Rubro-Negro, pois não está inscrito na copa nacional.

O primeiro jogo do Timão após a pausa para partidas internacionais será contra o Athletico-PR, no dia 20 de outubro, na Neo Química Arena. Até lá, a expectativa é que Memphis esteja 100% para ajudar a equipe dentro das quatro linhas, com minutagem condizente com sua importância.

Estreia

Contra o Atlético-GO, Memphis entrou em campo aos 22 minutos do segundo tempo. O atleta se movimentou e quase foi às redes após receber lançamento de Igor Coronado, mas chutou para defesa de Pedro Rangel.

Após a partida, o atacante holandês falou sobre seu primeiro jogo e a busca pelo ritmo de jogo ideal. "Foi a minha primeira semana. Foram muitas emoções, muitos pensamentos. Tive que lidar com as circunstâncias. Vim para ajudar o time e tenho que encontrar o ritmo o mais breve possível. Só tive uma semana de treino, tinha alguns minutos no tanque para hoje. Não foi a melhor intensidade, mas vou encontrar o meu ritmo o mais rápido possível para ajudar o time", afirmou em entrevista ao Premiere.