Com lesão na coxa, Talles Magno vira desfalque no Corinthians; veja tempo de recuperação

O Corinthians ganhou um novo desfalque: o meia atacante Talles Magno foi diagnosticado com uma lesão de grau 2 no músculo posterior da coxa esquerda após a partida contra o Atlético-GO, no último sábado. O prazo de recuperação para esse tipo de contusão costuma ser de quatro a seis semanas.

Assim, o atleta deve ser baixa para, pelo menos, esses jogos do Corinthians: Fortaleza (Sul-Americana), São Paulo (Campeonato Brasileiro), Internacional (Campeonato Brasileiro) e Flamengo (Copa do Brasil).

Depois do jogo contra o Rubro-Negro, o Timão terá alguns dias de descanso por conta da data Fifa e só volta a entrar em campo no dia 20 de outubro, contra o Athletico-PR, pelo Brasileirão.

Talles se junta ao volante Alex Santana no departamento médico do Timão. Outros nomes também são baixas por questões físicas e não devem voltar a entrar em campo nesta temporada, como Ruan Oliveira, Maycon e Diego Palacios.

Com a camisa do Corinthians, Talles possui nove jogos (sete como titular), com três gols e duas assistências. O jogador tem contrato de empréstimo com o alvinegro até meio da próxima temporada.