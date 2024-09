Com ida ao Cruzeiro, Diniz pode reencontrar o Fluminense pelo Brasileirão

Após demitir Fernando Seabra, o Cruzeiro foi rápido e anunciou o técnico Diniz ainda nesta segunda-feira. Marcado pela conquista inédita da Libertadores (2023), ele pode reencontrar o Fluminense no Maracanã.

Pela 29ª rodada do Brasileirão, as equipes se enfrentam às 21h30 (de Brasília) do próximo dia 3, com mando do Tricolor. Pelo clube carioca, o treinador, ainda, conquistou um Campeonato Carioca (2023) e uma Recopa Sul-Americana (2024).

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cruzeiro (@cruzeiro)

O trabalho na segunda passagem rendeu a Diniz uma oportunidade como interino na Seleção Brasileira. O desempenho, contudo, ficou aquém, com três derrotas (Uruguai, Colômbia e Argentina), duas vitórias (Bolívia e Peru) e um empate (Venezuela), em seis jogos pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.

Após 2023 brilhante, o Fluminense caiu de rendimento em 2024, especialmente no Brasileirão - a equipe era a lanterna ao final do período do técnico. Com isso, o Tricolor optou pela demissão do comandante e pela contratação de Mano Menezes.

Em 18º lugar, os cariocas estão com 27 pontos, um de desvantagem para o Vitória, primeiro time fora da zona de rebaixamento e que tem um jogo a mais em relação ao clube das Laranjeiras. Já o Cruzeiro ocupa a sétima colocação, com 42 unidades.