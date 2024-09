Com mais uma assistência, Garro vira maior garçom do Corinthians no Brasileirão

Na tarde do último sábado, o Corinthians somou pontos importantes na briga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O Timão venceu o Atlétic0-GO por 3 a 0, na Neo Química Arena, pela 27ª rodada da competição nacional.

O grande protagonista da tarde foi Romero, que balançou a rede duas vezes. Rodrigo Garro, porém, também não ficou para trás: deu a assistência para o primeiro gol do paraguaio e, já perto do fim do jogo, também deixou sua marca no placar.

Com o passe para o gol de Romero, Garro alcançou a quinta assistência na Série A e assumiu o posto de maior garçom do Corinthians no torneio. O antigo detentor da marca era o lateral Hugo, dono de quatro passes para gols no campeonato.

Hugo, entretanto, perdeu a titularidade recentemente para o concorrente Matheus Bidu. Dessa forma, o meia argentino, que tem sido titular em praticamente todas as partidas do Timão no Brasileiro, conseguiu ultrapassar o companheiro de equipe.

Além disso, a assistência do último domingo também colocou Garro na briga pelo topo do ranking de maiores assistentes da Série A. O jogador igualou outros 11 atletas com cinco passes para gols e fica atrás apenas de Estêvão, do Palmeiras, que tem sete.

Contratado pelo Corinthians nesta temporada, Rodrigo Garro tem sido um dos principais destaques do time. Somente neste segundo semestre de 2024, foram 21 jogos (17 como titular), seis gols e três assistências.

De acordo com dados do Sofascore, o meia-atacante precisa de apenas 166 minutos para participar de um gol corintiano neste recorte. Foram 41 finalizações (20 em direção ao alvo), 60 passes decisivos distribuídos, 65 faltas sofridas e, ainda, 29 desarmes.

No total, o argentino soma 46 jogos com a camisa do Corinthians, com oito gols marcados e oito assistências. Recentemente, o Alvinegro paulista estendeu o contrato do meia até 2028 para evitar qualquer possibilidade de saída precoce.

O Corinthians de Rodrigo Garro retorna aos gramados nesta terça-feira para um jogo decisivo. O Timão recebe o Fortaleza às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, no jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana. O time paulista venceu a ida por 2 a 0 e pode perder por até um gol de diferença.