CBF divulga diálogo entre árbitro e VAR em lance polêmico de Vasco x Palmeiras; confira

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) divulgou nesta segunda-feira o diálogo entre o árbitro Rafael Rodrigo Klein e o VAR durante a análise do lance que mais gerou polêmica na vitória do Palmeiras por 1 a 0 sobre o Vasco, no Mané Garrincha. Os vascaínos deixaram a partida reclamando de possível pênalti de Vanderlan, em lance de bola na mão dentro da área, aos 19 minutos do segundo tempo.

O ponta Emerson Rodríguez, do Vasco, foi à linha de fundo e cruzou, mas a bola foi interceptada pelo braço do lateral esquerdo Vanderlan. Inicialmente, Rafael Rodrigo Klein marcou falta lateral, mas foi chamado pelo árbitro de vídeo para analisar a infração e o posicionamento do defensor palmeirense (dentro ou fora da área).

Assim que o juiz assinalou a falta, a equipe de VAR começou a checar o lance. "O jogador do Palmeiras está protegendo a mão, se não pega na mão, pega na nádega, no corpo dele. Aparentemente, está dentro da área", foi a leitura de Gilberto Rodrigues Castro Junior, o árbitro de vídeo da partida.

Com as falas do VAR, Rafael decidiu revisar o lance no vídeo e, em pouco tempo, anulou a infração para assinalar bola ao chão para o Cruzmaltino.

"Ele está recolhendo esse braço. Vou reiniciar com bola ao chão ao Vasco", argumentou o árbitro. Após a partida, o atacante Vegetti questionou a decisão da arbitragem e afirmou que o Palmeiras foi favorecido.

"Só que outra vez acontece um lance contra o Palmeiras. Joguei três jogos contra eles e nos três eles foram beneficiados pelo árbitro. O juiz fala que foi mão, mas foi fora da área. Depois ainda me dá cartão amarelo. Não sei o porquê, mas sempre é para o Palmeiras. Temos que melhorar, mas a situação foi clara. Foi chamado pelo VAR. Assim é impossível", declarou o centroavante.

Com 53 pontos, o Verdão está na segunda colocação do Campeonato Brasileiro, com três a menos do que o Botafogo. Pela 28ª rodada, o Palmeiras enfrenta o Atlético-MG, às 18h30 (de Brasília) do próximo sábado, no Brinco de Ouro, em Campinas.