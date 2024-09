Diniz no Cruzeiro gera alerta em possível dificuldade com Cássio, diz PVC

O Cruzeiro acertou a contratação de Fernando Diniz. No De Primeira, os colunistas André Hernan e Paulo Vinícius Coelho questionaram como Cássio vai se adaptar ao estilo de jogo do novo treinador.

Hernan lembrou que o jogo com os pés não é o forte de Cássio, e PVC contou que o Cruzeiro evita recuar a bola para o goleiro.

Hernan: 'Será que o Cássio vai se adaptar ao estilo do Fernando Diniz?'

Na avaliação do Diniz, o elenco do Cruzeiro é um excelente elenco, que dá para brigar por coisas grandes e importantes. A única dúvida que eu fico, e eu até perguntei, mas ainda não tive resposta e estou monitorando o WhatsApp para ver se me respondem, é sobre o Cássio. Os goleiros do Diniz gostam de sair com pé, ele praticamente transformou o Fábio nesse goleiro, que aliás tem toda uma história com o Cruzeiro, de ser esse goleiro que sai com os pés.

Será que o Cássio vai se adaptar ao estilo do Diniz, que é essa saidinha de bola? Eu me recordo de ver jogos do Cássio, não é a principal característica dele, então esse é um ponto importante. André Hernan

PVC: Cruzeiro se prepara nos treinos para não recuar a bola pro Cássio

Esse é um ponto importante pelo seguinte: nas conversas que eu tive com o Seabra, ele explicou cuidadosamente como o time estava preparado para não entregar a bola pro Cássio no jogo, você recua pro Cássio na certeza.

O Cruzeiro joga de uma maneira que o Cássio só joga com os pés na segurança, esse é um ponto importantíssimo. É verdade que o Diniz melhorou muito o jogo com os pés do Fábio, mas o Fábio já era melhor com os pés do que o Cássio antes. Paulo Vinícius Coelho

