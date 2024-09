Capitães de Fortaleza e Bahia trocaram figurinhas antes da bola rolar no Castelão

No confronto entre Fortaleza e Bahia pela rodada do Campeonato Brasileiro no sábado, às 21h (de Brasília), no Estádio Castelão, os capitães das equipes, Lucero e Everton Ribeiro respectivamente, surpreenderam suas torcidas ao trocarem figurinhas do álbum Brasileirão 2024 durante os cumprimentos pré-jogo.

A iniciativa inédita no futebol brasileiro faz parte de uma ação da Panini Brasil, líder no setor de colecionáveis e criadora do álbum. A partida terminou Fortaleza 4 x 1 Bahia.

Articulada em parceria com a CBF (Confederação Brasileira de Futebol), o Fortaleza Esporte Clube e o Esporte Clube Bahia, para destacar o álbum Brasileirão 2024, a ação mostra que, para o colecionador, todo momento é uma oportunidade para troca de figurinhas. Como complemento da ação, o capitão do Fortaleza jogou com a numeração diferente: em seu uniforme podia ser visto o número referenciando sua figurinha no álbum. A partida terminou Fortaleza 4 x 1 Bahia.

"Além de tradicionais da cultura brasileira, o futebol e o álbum de figurinhas do Brasileirão são uma paixão nacional. Essa ação é uma inovação no momento que os capitães costumam trocar as flâmulas dos clubes", comenta Martina Limoni, diretora de marketing da Panini na América Latina.

Recheado de novidades, os colecionadores encontram no álbum Brasileirão 2024, 665 cromos, sendo 133 especiais, conteúdos editoriais abordando as principais informações do Brasileirão atual, seus recordes e curiosidades, principais jogadores, momentos inesquecíveis, histórico e estatísticas de todos os clubes, e muito mais.

O álbum e as figurinhas estão disponíveis para venda no site da Panini, bancas de jornais e livrarias.