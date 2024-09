Campeão brasileiro, Corinthians conta com 13 jogadoras em final de contrato; entenda o cenário

A diretoria do departamento feminino do Corinthians conta com "dor de cabeça" importante: 13 jogadoras do elenco que se sagrou campeão brasileiro diante do São Paulo estão em final de contrato. Há um temor de desmanche no grupo das Brabas, pensando especialmente na temporada de 2025.

Entre as jogadoras que estão em final de vínculo com o Timão estão: Mary Camilo (goleiro), Isabela (lateral), Carol Tavares (lateral), Yasmin (lateral esquerda), Ju Ferreira (volante), Ellen Cristine (atacante), Vic Albuquerque (meia-atacante), Carol Nogueira (atacante), Fernanda (atacante), Gabi Portilho (atacante), Jheniffer (atacante), Millene (atacante) e Jhonson (atacante).

Após a vitória por 2 a 0 e a consequente conquista do Brasileirão em cima do São Paulo, Iris Sesso, diretora do departamento, falou sobre a missão do clube de renovar com esse alto número de atletas.

"Quem segue no Corinthians em 2025 é a Duda Sampaio, vocês já sabem. Renovou por quatro anos. As outras atletas estão com propostas de renovação, porém elas têm o tempo delas. Então elas estão focadas no campeonato... Brasileiro terminou agora, temos que 'virar a chavinha', Libertadores e Paulista continuam, então acho que elas estão certas em focar até o final da temporada. O clube tem interesse em renovar com elas, mas a gente tem que ter respeito no tempo de cada uma", disse a dirigente.

Dos nomes que estão em final de vínculo, são consideradas titulares Isabela, Yasmin, Vic Albuquerque, Gabi Portilho, Millene e Jheniffer. Artilheira do Timão no ano com 16 gols, Vic falou em zona mista sobre a chance de deixar o Corinthians ao final da temporada.

"Foi uma temporada muito boa para mim, tenho muito orgulho do que venho fazendo, depende muito mais do Corinthians do que de mim. Tenho recebido muitas propostas do mundo inteiro e fico grata com isso, sinal de reconhecimento do meu trabalho. Mas depende mais do Corinthians do que de mim. Então vamos esperar para ver se dá tudo certo", disse a camisa 17.

Como Iris ressaltou, o Corinthians recentemente renovou o vínculo da meia Duda Sampaio até 2028. A extensão foi muito comemorada internamente, já que a atleta de 23 anos ficou ainda mais valorizada depois dos Jogos Olímpicos de Paris.

Em meio às negociações com as jogadoras do elenco, a equipe de Lucas Piccinato possui mais dois torneios para disputar no ano. A equipe dará continuidade ao Campeonato Paulista e terá a Copa Libertadores durante a primeira metade do mês de outubro.

Neste ano, o Corinthians feminino já conquistou a Supercopa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. O time é considerado referência na modalidade e coleciona títulos nos últimos anos.