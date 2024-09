Brusque ganha do Amazonas e fica a um ponto do primeiro time fora do Z4 da Série B

Na noite desta segunda-feira, o Brusque ganhou do Amazonas por 1 a 0, pela 28ª rodada da Série B, no Estádio Dr. Hercílio Luz. Com o resultado, a equipe ficou a um ponto do primeiro time fora do Z4.

Com 29 pontos, o time de Santa Catarina está na 17ª colocação, atrás de Paysandu (30). Já os visitantes ocupam a décima posição, com 39.

Em seu próximo compromisso, o Brusque encara o Ceará, nesta sexta-feira, às 19h (de Brasília), na Arena Castelão. Já o Amazonas duela contra a Chapecoense, no mesmo horário, na quinta, no Estádio Dr. Hercílio Luz.

O jogo

Logo no começo da partida, o Brusque levou perigo, com Ianson subindo de cabeça e Marcão fazendo boa defesa para manter o placar zerado. Pouco depois, o time catarinense voltou assustar: Guilherme Queiroz recebeu passe de Dentinho e carimbou o travessão.

O Amazonas respondeu a pressão inicial quando, em cobrança de escanteio, Miranda testou pouco acima da meta rival. Ainda assim, os mandantes estavam melhores e ficaram perto de marcar, mas a finalização de primeira de Diogo Matias não acertou a meta.

Antes do fim da primeira etapa, ambas equipes tiveram chances de balançar as redes. Primeiro, Paulinho cobrou a falta e obrigou Marcão a fazer outra defesa e, depois, o chute de Barros assustou Matheus Nogueira.

Na volta do intervalo, o Brusque seguiu melhor na partida: Diego Mathias arrematou de longe e fez com que o goleiro trabalhasse novamente. O resultado da pressão foi o placar ser aberto, aos 19 minutos, com Guilherme Queiroz sendo oportunista após passe de Matheus Pivô.

Já na parte final, Alvariño foi expulso e complicou a situação do Amazonas. Os mandantes, portanto, souberam administrar a vantagem para conquistar três pontos fundamentais na briga pela permanência.