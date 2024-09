Fim da 27ª rodada: veja porcentagens de chances de título e risco de queda

Do UOL, em São Paulo

A 27ª rodada do Campeonato Brasileiro acabou, e as chances de título e de vaga na Libertadores estão atualizadas — o risco de rebaixamento também tem novos números. O levantamento é do departamento de matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais).

Chances de título

Botafogo, Palmeiras e Fortaleza venceram e mantiveram suas chances consideravelmente altas — os dois primeiros cravaram 1 a 0 mesmo fora de casa, enquanto o último goleou o Bahia dentro do Castelão.

O destaque negativo ficou com o Flamengo, que tropeçou de novo e viu a possibilidade de faturar o troféu praticamente zerar.

Botafogo: 58,8% (era de 54,4% na última rodada)

(era de 54,4% na última rodada) Palmeiras: 22,2% (era de 18,2%)

(era de 18,2%) Fortaleza: 17,4% (era de 19,9%)

(era de 19,9%) Flamengo: 0,7% (era de 3,8%)

(era de 3,8%) Inter: 0,4% (era de 0,3%)

(era de 0,3%) São Paulo: 0,4% (era de 2,5%)

(era de 2,5%) Bahia: 0,1% (era de 0,5%)

(era de 0,5%) Cruzeiro: 0,1% (era de 0,3%)

Chances de vaga na Libertadores

A quarta vitória seguida do Inter colocou de vez os comandados de Roger Machado na briga pelo G6 — o Athletico e o Bragantino, por outro lado, seguem em queda livre. As porcentagens da UFMG desconsideram possíveis campeões de Copa do Brasil e Libertadores.

Botafogo: 99,9% (era de 99,7% na última rodada)

(era de 99,7% na última rodada) Palmeiras: 99,5% (era de 97,4%)

(era de 97,4%) Fortaleza: 99% (era de 97,2%)

(era de 97,2%) Flamengo: 70,5% (era de 80,2%)

(era de 80,2%) São Paulo: 63,1% (era de 74,7%)

(era de 74,7%) Inter: 55,3% (era de 32,7%)

(era de 32,7%) Bahia: 43,1% (era de 48,4%)

(era de 48,4%) Cruzeiro: 42,4% (era de 44,7%)

(era de 44,7%) Atlético-MG: 12,5% (era de 6,4%)

(era de 6,4%) Vasco: 7,3% (era de 11,3%)

(era de 11,3%) Grêmio: 3,9% (era de 1,7%)

(era de 1,7%) Athletico: 1,3% (era de 1,6%)

(era de 1,6%) Bragantino: 1,1% (era de 2%)

(era de 2%) Juventude: 0,5% (era de 1,1%)

Risco de rebaixamento

O Corinthians venceu e agora vê o risco de cair em menos de 50%. A equipe de Ramón Díaz encara o São Paulo na próxima rodada e pode deixar o Z4 até em caso de empate. A situação do Atlético-GO, por outro lado, segue cada vez mais desesperadora.