Brasil fecha preparação para pegar a Costa Rica pelas oitavas da Copa do Mundo de futsal

Nesta segunda-feira, a Seleção Brasileira de futsal fechou a preparação para pegar a Costa Rica, pelas oitavas de finais da Copa do Mundo. O embate acontecerá às 9h30 (de Brasília) dessa terça-feira, no Complexo Esportivo de Bukharano Uzbequistão.

Em seu quarto Mundial, o goleiro Guitta pediu foco no confronto e projetou o duelo contra os costarriquenhos nesta fase eliminatória.

"É um mata-mata e sabemos que qualquer coisa pode acontecer. Cada jogo é perigoso, mesmo que o adversário seja considerado mais fraco. Não podemos permitir erros, pois não há volta a partir daqui", afirmou.

"É uma equipe rápida e individualista, que não atua tão coletivamente. Esse jogo mais livre pode torná-los perigosos, pois tendem a jogar de forma mais solta, sem muita responsabilidade. Se não controlarmos a partida, isso pode nos complicar", completou.

Seleção treinou no local do duelo contra a Costa Rica.

Na primeira fase, o Brasil fez uma campanha excelente, com goleadas para cima de Cuba (1o a 0), Croácia (8 a 1) e Tailândia (9 a 1). Além do 100% de aproveitamento, a Seleção, ainda, ostentou a marca de 27 gols marcados e dois sofridos.

Já a Costa Rica teve mais trabalho, com um triunfo (Uzbequistão, por 5 a 3), uma igualdade (Holanda, por 2 a 2) e um revés (Paraguai, 5 a 2). As equipes se enfrentaram em amistosos de dezembro do ano passado, com a equipe brasileira levando a melhor nas duas oportunidades (7 a 1 e 7 a 2).