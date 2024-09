Botafogo é o primeiro time da Série A a chegar em 100 gols neste ano

Na vitória sobre o Fluminense por 1 a 0, no último sábado, o Botafogo alcançou a marca de 100 gols no ano de 2024. Desta forma, o Glorioso se tornou o primeiro clube da Série A a atingir este número de tentos neste ano.

Para chegar na marca, o Botafogo precisou de 59 jogos. Com um aproveitamento de 66,7%, a equipe venceu 35 partidas, empatou 13 e perdeu 11.

No período, o clube carioca criou 114 grandes chances e teve uma média de 8,1 finalizações para conseguir marcar um gol. Por outro lado, o Botafogo sofreu 53 gols.

O Botafogo vive grande momento na temporada. Apesar da eliminação na Copa do Brasil para o Bahia nas oitavas de final, o time comandado por Artur Jorge está nas quartas de final da Copa Libertadores e ocupa a liderança do Campeonato Brasileiro.

O poder ofensivo do Botafogo se reflete no Brasileirão. A equipe tem o melhor ataque da competição, com 46 gols marcados, dois a mais que o Palmeiras, que tem o segundo melhor.

Agora, o Botafogo terá um duro desafio na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília). O clube carioca visitará o São Paulo no Morumbis pelo jogo de volta da quartas de final da Libertadores. O jogo de ida, no Nilton Santos, terminou empatado em 0 a 0.

Nesta partida, o ataque do Botafogo terá a missão de furar a melhor defesa entre as equipes vivas na Libertadores. Em nove partidas, o São Paulo sofreu apenas três gols.