Bobadilla aponta erros em derrota e pede atenção na Libertadores: 'Não podemos perder'

O volante Bobadilla apontou os erros do São Paulo na derrota para o Internacional, no último domingo (22), pelo Brasileirão e pediu atenção do time já visando o jogo contra o Botafogo pela volta das quartas de final da Copa Libertadores.

O jogador acredita que os três gols marcados pelo Inter foram frutos dos erros que o São Paulo apresentou, como, por exemplo, perder a bola ainda na zona defensiva.

"Acho que começamos bem o jogo, depois começamos a perder muito a bola lá atrás. O time deles começou a crescer. Todos os três gols foram em erros nossos. Acho que poderíamos ter evitado. Agora é corrigir os erros para não cometer na quarta", afirmou o meio-campista.

"Temos que melhorar. Sabemos que o jogo de quarta é uma decisão, não podemos perder. O jogo contra o Inter acabou hoje, amanhã já temos que pensar no jogo de quarta-feira. É descansar e olhar para frente", completou.

O duelo contra o Botafogo, pelas quartas de final da Libertadores, acontece nesta quarta-feira (25), às 21h30 (de Brasília). Na ida, os times ficaram no empate por 0 a 0, no Rio de Janeiro.