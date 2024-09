Bia Haddad está no caminho de Sabalenka no forte WTA de Pequim

Um dia após a conquista do WTA 500 de Seul, na Coreia do Sul, Beatriz Haddad Maia não teve muita sorte na definição da chave do WTA 1000 de Pequim, na China. A brasileira, atual #12 do mundo, está no caminho da atual campeã do US Open, Aryna Sabalenka, e pode enfrentá-la se vencer suas duas primeiras partidas no torneio.

Por ser a cabeça de chave 13 do evento, a paulista de 28 anos está de "bye" na fase inicial, ou seja, não precisa disputar a primeira rodada. Bia vai estrear na segunda fase, contra a vencedora do jogo entre uma qualifier e a convidada local Sijia Wei (#140).

Se vencer sua estreia, a brasileira pode enfrentar na terceira rodada a americana Madison Keys, cabeça 18. E se voltar a triunfar nessa etapa, Bia pode ter de encarar Sabalenka nas oitavas de final. A bielorrussa, atual número 2 do ranking e cabeça de chave 1 em Pequim, estreará contra uma tenista que disputará o qualifying e, se vencer, enfrentará na segunda fase Lulu Sun, Yafan Wang ou Ashlyn Krueger. Sabalenka é a favorita ao título.

A número 1 do mundo, Iga Swiatek, não viajou até Pequim e anunciou sua ausência nesta segunda-feira, alegando motivos pessoais. Ainda assim, o torneio é bastante forte e conta com seis tenistas do top 10: Sabalenka (#2), Jessica Pegula (#3), Jasmine Paolini (#5), Coco Gauff (#6), Qinwen Zheng (#7) e Emma Navarro (#8).