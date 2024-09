Base ganha chance e é parte boa de Fla que ainda evita falar em priorizar

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Flamengo teve uma boa notícia na derrota para o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro: a presença dos jovens das categorias de base. Em uma temporada de pouco espaço, alguns garotos ganharam minutos importantes e foram bem. Mesmo deixando toda equipe titular no Rio de Janeiro, a comissão técnica segue evitando falar em priorizar competições.

O que aconteceu

O resultado deixa a situação do Fla bem complicada na briga por título. Mesmo com um jogo a menos, são 11 pontos de distância para o líder Botafogo. A equipe também chega a três jogos seguidos sem vitórias.

Tite levou vários garotos da base para o jogo, mas usou poucos. Cleiton, Evertton Araújo, Lorran e Matheus Gonçalves foram titulares. Apesar de 11 jogadores jovens disponíveis no banco de reservas, ele usou somente três, sendo que Daniel Sales entrou já no último minuto por lesão de Wesley. O lateral e o goleiro Matheus Cunha, apesar de criados no clube, não entram na análise porque já fazem parte do profissional há bastante tempo.

Matheus Gonçalves e Felipe Teresa fizeram um gol cada. O primeiro foi o destaque do Fla na partida, e o segundo demonstrou oportunismo ao marcar no primeiro toque na bola, já que foi acionado na reta final. Wallace Yan entrou em campo um pouco antes, aos 28 minutos.

A confiança na base não foi uma marca de Tite ao longo do trabalho no Flamengo. No início deste ano, o treinador afirmou que aproveitaria melhor os garotos porque teria mais tempo de observá-los. Na prática, isso não aconteceu.

Vários jovens apareceram no banco e participaram dos treinos, mas poucos ganharam minutos significativos. Matheus Gonçalves quase saiu na janela por isso. Evertton Araújo passou a aparecer mais só nessa reta final.

Dos 11 reservas contra o Grêmio, nenhum havia jogado com Tite ainda na temporada. Alguns chegaram a ser relacionados, mas não entraram em campo. Portanto, Felipe Teresa, Wallace Yan e Daniel Sales fizeram as estreias.

Eu estou mais frustrado pelo resultado, pela entrega dos meninos. De repente, surgiu essa oportunidade. Eles trabalham bastante. A dedicação que foi, mesmo com homem a menos, a gente tentou a todo custo ganhar a partida. Tivemos oportunidades para isso, o controle. Acho que eles criaram muito menos que nós, mas foram eficazes. Essa é a frustração. Hoje poderia ser uma grande oportunidade de a gente conquistar os três pontos aqui e mostrar a força do elenco. David Luiz

Flamengo diz que não prioriza

O Flamengo segue sem admitir que prioriza competições. Esse foi o segundo jogo no Brasileirão que a comissão poupou o time todo, mas desta vez os titulares sequer viajaram.

A comissão afirma que essa é uma gestão de minutagens. Ou seja, levar para Porto Alegre quem reúne as melhores condições.

Todos os titulares e Léo Ortiz treinaram no Ninho do Urubu durante o fim de semana. Até Gonzalo Plata e Alex Sandro, por exemplo, que fizeram só duas partidas desde a chegada ao Fla, ficaram fora.

Aprendi no Flamengo que temos de disputar tudo. É inquestionável. Inclusive as pressões se dão pela grandeza que tem. Só serei aceito se um grande título tiver. Aí então terei essa harmonia que teve no Grêmio de 2001, no Inter 2008 e 2009, e uma série de outras equipes. Busco agora no Flamengo. Tite