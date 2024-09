Athletico demite técnico Martín Varini após empate e em semana decisiva

O Athletico anunciou nesta segunda-feira a demissão do técnico Martín Varini após empate sem gols com o Criciúma no último domingo.

O que aconteceu

O clube publicou nota oficial sobre a demissão do treinador. "O Club agradece o trabalho desenvolvido por Varini e por seus auxiliares, e deseja sucesso na continuidade de suas carreiras", diz o comunicado do Furacão.

Ainda na postagem, relatou que os treinos da equipe serão comandados pela comissão permanente do clube. Torcedores se revoltaram com a decisão do Athletico nos comentários do post, reclamando de "bagunça" e "amadorismo" por parte da entidade.

Na quinta-feira (26), o Athletico enfrenta o Racing pela volta das quartas da Sul-Americana. No primeiro duelo, o Furacão venceu a equipe argentina por 1 a 0 na Ligga Arena. O duelo de volta vai definir o adversário de Corinthians ou Fortaleza.