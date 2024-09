Arnaldo detona escalação do São Paulo: 'Zubeldía parecia ter chegado ontem'

No Posse de Bola, o comentarista Arnaldo Ribeiro criticou duramente a escalação de Luís Zubeldía na derrota do São Paulo em casa para o Inter no Brasileirão. Segundo ele, o time atuou sem nenhum jogador de marcação, e o treinador fez sua pior escalação desde que assumiu o cargo.

'Zubeldía parecia ter chegado ontem ao clube': "O São Paulo se o time titular é bem escalado, ele rende; se é mal escalado, é presa fácil. Ontem, o Alan Patrick já é ótimo jogador, quando joga livre então, é melhor ainda. E o São Paulo ontem teve a pior escalação do Zubeldía desde que ele chegou — ele parecia ter chegado ontem ao clube pelo desconhecimento do time que ele escalou e, sobretudo, do adversário, do momento do adversário, do principal jogador do adversário".

'São Paulo jogou sem nenhum marcador': "O São Paulo fez um gol, chutou uma bola na trave e teve aquela blitz maluca. Porém, num time que não tinha nenhum marcador, esse era o time do São Paulo ontem, ou você converte todas as suas chances de gol e faz quatro ou vai tomar um totó, e foi o que aconteceu. Eu também achei bem estranho o Zubeldía não ter aproveitado o que de bom teve do jogo de Belo Horizonte, contra o Cruzeiro".

'São Paulo vai pro tudo ou nada contra o melhor time do Brasil': "Agora, no caso do São Paulo, é uma frente única, até porque o Inter é um concorrente direto do São Paulo pelas vagas na Libertadores e não vai ter mais São Paulo x Inter depois do jogo de ontem. Até o empate pro São Paulo era bom ontem, mas acho que ninguém contou essa história pro Zubeldía, então o São Paulo vai na quarta-feira pro tudo ou nada contra o melhor time do Brasil, que é melhor em termos coletivos e é muito melhor em termos individuais".

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

09h - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

11h - De Primeira - Domitila Becker, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

18h - Fim de Papo - Marília Ruiz, Renato Maurício Prado e convidados debatem os principais temas do dia no futebol.

Assista ao Posse de Bola na íntegra