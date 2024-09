Aloísio Chulapa visita CT em reapresentação do São Paulo antes de "final" contra o Botafogo

Nesta segunda-feira, o elenco do São Paulo se reapresentou após derrota diante do Internacional e iniciou os preparativos para enfrentar o Botafogo, pela Libertadores. A bola rola às 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira, no Morumbis, pela volta das quartas de final. Após um 0 a 0 no Rio de Janeiro, o Tricolor precisa de uma vitória simples para se garantir na semifinal.

Aloísio Chulapa, ídolo do São Paulo, esteve presente na reapresentação do grupo no CT da Barra Funda e parabenizou o aniversariante do dia Jonathan Calleri, que completou 31 anos de idade. Além disso, o ex-jogador desejou boa sorte ao grupo para o decisivo confronto contra o Botafogo.

O treinamento desta segunda-feira dividiu os jogadores em dois grupos: os atletas que atuaram por mais tempo na derrota de 3 a 1 contra o Internacional fizeram um circuito de recuperação física. Já o restante do elenco treinou no gramado com o técnico argentino Luis Zubeldía.

Para iniciar a preparação, os atletas realizaram uma atividade que reuniu mobilidade, ativação, fundamentos técnicos, posse de bola e enfrentamento entre equipes em espaço reduzido.

Para o jogo contra o Botafogo, o São Paulo seguirá tendo cinco desfalques já bastante conhecidos. Pablo Maia, Alisson, Ferreira, Patryck e Liziero seguem em recuperação de suas respectivas lesões. Já Rodrigo Nestor, que treinou com o grupo nos últimos dois dias, mas não jogou contra o Internacional, ainda é dúvida.

Por ter poupado grande parte do elenco titular contra os gaúchos, Zubeldía irá com força máxima para o jogo com caráter de "final" contra o Botafogo.

Nesta terça-feira, o São Paulo treina pela última vez antes de enfrentar o Glorioso. Com o empate na partida de ida, no Rio de Janeiro, o time são-paulino precisa derrotar os visitantes para avançar na competição continental. Em caso de novo empate, a decisão será feita nas penalidades máximas.