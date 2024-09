Weverton valoriza vitória contra o Vasco e cita 11 decisões pelo Brasileirão

O Palmeiras ganhou do Vasco, por 1 a 0, pela 27ª rodada do Brasileirão, neste domingo, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. Um dos destaques da partida, o goleiro Weverton valorizou a vitória e ressaltou que o Verdão tem "mais 11 decisões".

"Uma vitória muito importante, estamos felizes pela vitória, um jogo difícil. O Vasco, se não estou enganado fazia seis jogos que não perdia, vem crescendo dentro da competição e a gente sabe o quanto que é difícil, um dia muito quente, um estádio diferente", disse ao Premiere.

"Acho que hoje foi um jogo bem jogado e com as equipes com chance de vencer o jogo. O Palmeiras criou boas chances, principalmente no primeiro tempo, fizemos uma, sofremos um pouco no final do jogo, o que é natural, porque o Vasco vem para cima. Mas, acho que valeu pela vitória, pelos três pontos e vamos seguir firme que agora faltam mais 11 decisões para a gente. Vamos fazer o que for preciso para sair sempre com a vitória", completou.

Weverton, ainda, comentou a condição do gramado do Mané Garrincha e elogiou a atmosfera das torcidas.

"O gramado tem muito potencial para ser bom, acho que faltou um pouquinho de água, o campo estar molhado. O gramado é bom, acho que faltou a galera dar uma molhada a mais para a bola andar mais, correr mais. As duas equipes gostam de jogar, têm bons jogadores. Um detalhe só é que a água um pouquinho mais iria ajudar o espetáculo", avaliou.

"As duas torcidas encheram o estádio e isso é muito legal, acho que vale ressaltar que hoje é um dia que o futebol merece, isso que a gente gosta de ver, um estádio cheio com as duas torcidas, espero que tenha sido tudo em paz, sem nenhuma briga. Isso abrilhanta o futebol", finalizou.

Agora, o Palmeiras foca no embate contra o Atlético-MG, pela 28ª rodada do Brasileirão, às 18h30 (de Brasília) do próximo sábado, no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas. Com 53 pontos, o Verdão está na vice-liderança, com três a menos do que o Botafogo, líder.