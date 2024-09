Vasco x Palmeiras: transmissão ao vivo e onde assistir ao jogo

Vasco e Palmeiras se enfrentam neste domingo (22), às 16h (de Brasília), no estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela 27ª rodada do Brasileirão.

O jogo tem transmissão da Globo (TV aberta) e Premiere (pay-per-view). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Palmeiras quer engatar a quinta vitória seguida para permanecer na cola do líder Botafogo. O Alviverde tem 50 pontos. O time de Abel Ferreira entrará em campo já sabendo do resultado do Glorioso, que tem um clássico contra o Fluminense no sábado (21).

O Vasco não perde há seis jogos no Brasileirão, tem 35 pontos e está na semifinal da Copa do Brasil. A última derrota do cruz-maltino na competição foi no dia 28 de julho, contra o Grêmio. Desde então, o Vasco empatou com o RB Bragantino, Criciúma e Flamengo, e venceu Fluminense, Athletico-PR e Vitória.

Última vitória do Vasco contra o Palmeiras aconteceu há nove anos. Em 2015, o Vasco venceu o Palmeiras no Allianz Parque por 2 a 0 com gols de Rafael Silva e Nenê. Depois disso, foram sete vitórias do Palmeiras e quatro empates.

Prováveis escalações

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Maicon e Lucas Piton; Hugo Moura, Sforza e Payet; David, Jean David (Rayan); Vegetti. Técnico: Rafael Paiva.

Palmeiras: Weverton; Giay, Murilo, Gustavo Gómez e Vanderlan; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga; Maurício, Felipe Anderson e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

