Transmissão ao vivo de São Paulo x Internacional: veja onde assistir

São Paulo e Internacional jogam hoje (22), às 18h30 (de Brasília), no Morumbis, em São Paulo (SP), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo pelo Premiere (pay-per-view).

O São Paulo é o quinto colocado no Brasileirão, com 44 pontos, e quer se firmar no G6. Já o Internacional aparece em oitavo, com 38 pontos.

O Tricolor vem de um bom empate contra o Botafogo pelas quartas de final da Libertadores. Jogando no Nilton Santos, os comandados de Zubeldía seguraram o 0 a 0 e agora decidem a vaga no Morumbis.

Já o Inter se recuperou no Brasileirão e acumula três vitórias seguidas. O Colorado veem de uma boa vitória por 3 a 0 contra o Cuiabá.

São Paulo x Internacional -- Campeonato Brasileiro