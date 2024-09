Sem citar valores, presidente da CBF promete aumentar premiação do feminino

O presidente da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), Ednaldo Rodrigues, exaltou hoje o bom público nos dois jogos das finais do Campeonato Brasileiro feminino e prometeu que a entidade fará mais investimentos na modalidade no ano que vem. No entanto, ele não citou valores.

Ao todo, o Brasileirão feminino contou com um investimento de R$ 25 milhões, entre premiações, estrutura e logística. O Corinthians, campeão após vencer o São Paulo nas finais, embolsou pouco menos de R$ 2 milhões, somados os bônus pela participação no campeonato, as fases de mata-mata e a grande decisão.

Ednaldo, que esteve na Neo Quimica Arena, prometeu hoje que a premiação do ano que vem será maior, assim como os investimentos no futebol feminino de uma maneira geral. O dirigente, porém, não falou em números.

Nós queremos investir mais. Com certeza, já dizendo aqui pra vocês em primeira mão, a premiação será maior, as cotas [dos clubes] também vamos melhorar mais ainda. Então, os investimentos desse ano, que foram consideráveis, nós queremos aumentar mais ainda no ano que vem.

Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF

Na avaliação do cartola, a CBF e as federações estaduais estão investindo mais no futebol feminino. Mas ele cobrou também uma participação maior do Estado.

Cada vez mais, não só a CBF, mas as federações também e as políticas de estado têm que premiar e fortalecer o futebol feminino. Não adianta apenas ficar no seio dos clubes e das federações. O governo, seja ele federal, estadual ou municipal, tem que estar dando condições para que as meninas possam cada vez mais mostrar seus talentos. E a CBF vai continuar investindo para que o futebol feminino seja não só essa festa dentro de campo, mas que também tenha competições que deixem um legado de dignidade para todas as atletas que participam.

A Neo Quimica Arena contou hoje com o recorde de público de futebol feminino na América do Sul: mais de 44 mil pessoas. Na semana passada, o primeiro jogo também já tinha recebido um bom público no Morumbis: 28 mil pessoas.

A gente tem que parabenizar toda a torcida do Corinthians, a torcida do São Paulo, porque também foram 28 mil torcedores lá e quase 45 mil torcedores aqui. Isso não é à toa, isso tem que estar celebrando. Esses números não são pequenos, são números expressivos.

Ednaldo ainda revelou que está descontente com o formato atual do Brasileirão feminino, que tem 16 times e rebaixa quatro para a Série B. O presidente afirmou que a CBF estuda um modelo para que as Séries A e B femininas tenham 20 clubes, assim como no futebol masculino, e disse que a entidade pode promover um torneio no começo do ano para ampliar, já em 2025, o número de vagas da elite.