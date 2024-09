Inter vira e cala o Morumbis antes de decisão do São Paulo na Libertadores

Do UOL, em São Paulo

O Internacional venceu o São Paulo, de virada, por 3 a 1, neste domingo (22), no Morumbis, pela 27ª rodada do Brasileirão.

Os gols colorados foram de Bruno Gomes, Thiago Maia e Alan Patrick. Luciano chegou a abrir o placar, mas deu tudo errado para o São Paulo.

A vitória colorada frustrou um Morumbis que começou eufórico pelo ótimo início de jogo do São Paulo. O Inter está numa sequência de seis jogos sem perder, com cinco vitórias e um empate.

O tricolor entrou com time quase todo reserva, pensando no confronto de quarta-feira, pelas quartas de final da Libertadores, contra o Botafogo.

Foi a primeira derrota do São Paulo no Morumbis pelo Brasileirão desde o 1 a 0 para o Cuiabá, em junho.

O São Paulo se manteve na quinta posição, com 44 pontos. O Inter foi a 41 pontos, mantendo-se na oitava posição, mas ficando mais perto do G6.

Na próxima rodada, o São Paulo faz o clássico contra o Corinthians, domingo (29), no Mané Garrincha, em Brasília, às 16h.

Já o Inter visita o Bragantino, na quarta (25), às 19h, em partida atrasada do Brasileiro.

São Paulo a todo vapor

O São Paulo começou o jogo de forma muito promissora. Rápido, intenso e criativo. Tinha espaço pelas pontas, movimentação e disposição.

Não por acaso que com menos de um minuto de jogo Rochet já precisou fazer uma defesaça. Foi por causa de uma cabeçada de Lucas Moura, após cruzamento na medida de Igor Vinícius.

Com apetite, o São Paulo não demorou a abrir o placar. Luciano, aos cinco minutos, mandou a bola para a redes, finalizando na área.

Detalhe: jogada construída por Lucas Moura na esquerda, usando muito da mobilidade de quem é versátil na fase ofensiva.

O controle são-paulino era tanto que parecia que esse time reserva poderia sair com vantagem ainda maior — mas o pé calibrado do titular Bobadilla acertou a trave em um chute muito bonito de fora da área.

Anulação

O torcedor do Inter lamenta que uma jogada imediatamente anterior ao gol do São Paulo tenha sido (corretamente) invalidada.

A tentativa pela direita, depois de uma pressão na marcação, caiu no pé de Borré — que estava impedido.

Os colorados até mandaram a bola para o gol, mas o lance estava invalidado pela arbitragem — que marcou uma falta, mas, de qualquer forma, já havia impedimento na jogada.

Reorganização do Inter

O Internacional conseguiu se ligar no jogo, apesar da distração inicial.

A melhor saída foi adiantar a marcação e dificultar a saída de bola do time da casa.

O São Paulo se viu em dificuldades, até porque o Inter passou não só a recuperar a bola, mas se organizar melhor quando tinha ela no pé. Alan Patrick tem muito a ver com isso. Uma finalização perigosa dada por ele representa o momento de guinada no jogo.

Bruno Gomes celebra gol do Inter sobre o São Paulo em jogo do Campeonato Brasileiro Imagem: ROBERTO CASIMIRO/ESTADÃO CONTEÚDO

Mas o Inter, no meio disso tudo, teve uma perda significativa. Mercado pareceu torcer o joelho e deixou o jogo ainda aos 35 minutos.

Rogel entrou, e o Inter não baixou a guarda, apesar da ausência de um jogador experiente.

Se tinha levado um drible na jogada do gol do São Paulo, Bruno Gomes deu o troco. Depois de Thiago Maia roubar a bola na entrada da área, ele bateu chapado, colocado, sem chance para Jandrei, empatando o jogo aos 42 minutos do primeiro tempo.

Era o que o Inter queria para resetar os cochilos iniciais.

A virada colorada

O Internacional encurralou o São Paulo no campo de defesa. Só de preencher os espaços mais adiante, já forçou erros capitais.

Foi daí, após um passe errado de Ferraresi, que a jogada da virada nasceu. A bola foi para lá e para cá, com toques rápidos, tentativas frustradas de corte, e a batida fácil, tranquila, de Thiago Maia no canto. E olha que o volante nunca foi grande artilheiro na vida.

Em desvantagem logo aos oito minutos do segundo tempo, o São Paulo se desorganizou de vez.

Luciano se lamenta durante São Paulo x Inter, confronto do Campeonato Brasileiro Imagem: MAURíCIO RUMMENS/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

Vamos repetir o enredo, então?

Roubada de bola do Inter no campo de ataque, troca rápida de passes e gol. 3 a 1.

O que é difícil de repetir é a qualidade da finalização de Alan Patrick, de primeira. Jandrei, de novo, não teve chance.

Tentativas sem efeito

O terceiro gol do Inter foi a senha para Zubeldía tirar Lucas Moura do jogo. Até pensando no Botafogo quarta-feira.

A tentativa foi colocar William Gomes e também Liziero — de volta após mais de um mês de idas e vindas de lesão muscular.

Mas a estratégia do Inter funcionou tão bem que animicamente o São Paulo já estava abatido.

Outras mudanças de Zubeldía foram as entradas de Calleri e Rodrigo Nestor. Uma tentativa já desesperada de preencher mais a área, quem sabe numa jogada pelo alto.

Só serviu para que os dois levassem amarelo mesmo, porque o time não se encontrou. Nestor, inclusive, ficou suspenso e não enfrenta o Corinthians.

Melhor para o eficiente e resiliente Internacional, que continua mirando posições mais altas na classificação.

Ficha técnica

São Paulo 1 x 3 Internacional

Local: Morumbis, em São Paulo (SP)

Data/Hora: 22/9/2024, às 18h30 (de Brasília)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (Fifa-SC)

Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

Cartões amarelos: André Silva, Erick, Calleri, Rodrigo Nestor, William Gomes (SPO); Wesley (INT)

Gols: Luciano, 5'/1ºT (1-0); Bruno Gomes, 42'/1ºT (1-1); Thiago Maia, 8'/2ºT (1-2); Alan Patrick, 17'/2ºT (1-3)

São Paulo: Jandrei; Igor Vinícius, Ruan, Ferraresi e Michel Araújo; Marcos Antônio (Liziero), Bobadilla (Galoppo), Lucas Moura (William Gomes) e Erick (Rodrigo Nestor); Luciano (Calleri) e André Silva. Técnico: Luís Zubeldía

Internacional: Rochet, Bruno Gomes, Gabriel Mercado (Rogel), Vitão e Bernabei; Fernando (Rômulo), Thiago Maia (Bruno Henrique), Gustavo Prado (Wanderson), Wesley e Alan Patrick; Rafael Borré (Enner Valencia). Técnico: Roger Machado