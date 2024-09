São Paulo terá time misto e Lucas entre os titulares contra o Internacional; veja escalações

O São Paulo está escalado para a partida deste domingo, contra o Internacional, pela 27ª rodada do Brasileirão. Com a volta da Libertadores, diante do Botafogo, à vista, o técnico Luis Zubeldía decidiu preservar os titulares e mandou a campo um time misto. Os únicos considerados titulares da equipe são Lucas e Bobadilla.

O atacante Luciano, que foi reserva no primeiro duelo com os cariocas, ganha chance entre os titulares e pode roubar a vaga de William Gomes. Além disso, os reforços Ruan e Marcos Antônio também vão começar a partida.

A escalação do clube tricolor tem: Jandrei; Igor Vinícius, Ruan, Ferraresi e Michel Araújo; Bobadilla, Marcos Antônio, e Luciano; Lucas, Erick e André Silva.

O São Paulo vem de uma boa vitória fora de casa no Brasileiro, em cima do Cruzeiro. O time, todavia, está totalmente focado na Libertadores. Na ida, a equipe segurou um empate sem gols com o Botafogo, no Rio de Janeiro. Na Série A do Brasileirão, o time de Luis Zubeldía ocupa o quinto lugar, com 44 pontos.

Do outro lado, o Internacional venceu as últimas três partidas que disputou e chega embalado sob comando de Roger Machado. O Colorado está na oitava posição da tabela, com 38 pontos, e pode encostar no São Paulo.

O Inter vai a campo com: Rochet; Bruno Gomes, Gabriel Mercado, Vitão e Bernabei; Fernando, Thiago Maia, Gustavo Prado e Alan Patrick; Wesley e Rafael Borré.

A bola rola daqui a pouco, a partir das 18h30 (de Brasília), no Morumbis. O catarinense Ramon Abatti Abel, que está no quadro da Fifa, apita o jogo e será assistido por Alex dos Santos (SC) e Thiago Henrique Neto Correa (RJ). O VAR ficará à cargo de Rodolpho Toski Marques (Fifa-PR).