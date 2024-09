Raphinha marca duas vezes, Barcelona goleia o Villarreal e segue na liderança do Espanhol

O Barcelona visitou o Villarreal neste domingo, pela sexta rodada do Campeonato Espanhol. No Estádio de la Cerámica, os visitantes venceram por 5 a 1, com gols de Robert Lewandowski (duas vezes), Pablo Torre e Raphinha (duas vezes). Enquanto Ayoze Pérez descontou para os donos da casa.

Com a vitória, o Barcelona vai aos 18 pontos e segue na liderança do Campeonato Espanhol, com 100% de aproveitamento. Por outro lado, o Villarreal conhece sua primeira derrota na competição e permanece na quarta posição, com 11 tentos.

O Barcelona volta a campo nesta quarta-feira, às 16 horas (de Brasília), quando recebe o Getafe, no Estádio Olímpico Lluís Companys. Já o Villarreal visita o Espanyol na quinta, às 14 horas. As duas partidas são válidas pela sétima rodada do Campeonato Espanhol.

O time visitante abriu o placar aos 20 minutos de jogo. Depois de rápida troca de passes, Pablo Torre encontrou Lewandowski, que recebeu dentro da área e apenas tirou do goleiro. Aos 34, o atacante polonês aproveitou um rebote e anotou o segundo gol do Barcelona.

O Villarreal diminuiu logo em seguida. Nicolas Pépé recebeu na cara do gol e rolou para Ayoze Pérez, livre de marcação, completar para o fundo das redes, aos 37 minutos.

Já no segundo tempo, Pedri tocou para Pablo Torre bater de fora da área e fazer o terceiro do Barcelona, aos 12 minutos. Lewandowski teve a chance de completar seu hat-trick, mas desperdiçou um pênalti, aos 20.

Na sequência, os donos da casa chegaram a balançar as redes com Thierno Barry, mas o VAR viu posição de impedimento do jogador e anulou o gol, aos 22 minutos.

Aos 29, Pau Victor rolou para Raphinha, que chegou batendo e ampliou a vantagem do Barcelona. O brasileiro ainda marcou novamente, depois de receber um lindo lançamento de Lamine Yamal, aos 37 minutos.

Veja outros resultados deste domingo pelo Espanhol:

Getafe 1 x 1 Leganés



Athletic Club 3 x 1 Celta de Vigo