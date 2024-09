Raicca Ventura e Augusto Akio são campeões mundiais de skate park em Roma

O Brasil conquistou duas medalhas de ouro e uma de prata neste domingo (22) no Campeonato Mundial de skate park disputado em Roma. Raicca Ventura venceu no feminino e Augusto Akio conquistou o título no masculino.

O que aconteceu

Na primeira final da manhã, Raicca Ventura venceu o título mundial com uma volta de 93.73. Ela garantiu a medalha de ouro com um flip e variando entre aéreos e manobras na pista.

A japonesa Hinano Kusaki ficou com a medalha de prata, enquanto a espanhola Naia Laso levou a medalha de bronze.

O título mundial de Raicca foi o primeiro de uma brasileira no skate park feminino. Ela tem apenas 17 anos.

Dobradinha no masculino

Mais tarde, na categoria masculina, o Brasil garantiu dobradinha com ouro e prata.

Quatro brasileiros disputaram as finais, e o título ficou com o paulista Augusto Akio. Medalhista de bronze olímpico na Olimpíada de Paris, ele faturou o título com uma nota de 93.73, emendando manobras perfeitas, como um 540º e um heelflip.

O vice-campeonato ficou com o catarinense Pedro Barros, que também conseguiu uma grande nota, de 90.72, combinando aéreos e flips. O bronze foi para o dinamarquês Viktor Solmunde.

Entre os outros brasileiros que disputaram a final masculina, Luigi Cini terminou na 4ª colocação, enquanto Kalani Konig acabou a prova em 8º lugar.

Na semana passada, Rayssa Leal já havia sido campeã mundial na capital italiana, mas no skate street.