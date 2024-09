Palmeiras tem ligeiro favoritismo sobre Botafogo no Brasileirão, diz Vitão

Botafogo e Palmeiras venceram na rodada e seguem a briga na ponta pelo título brasileiro. No Fim de Papo - Prorrogação, o comentarista Vitor Guedes avaliou que o Verdão é "ligeiramente favorito" contra o Fogão na disputa. Para ele, dois fatores são primordiais para isso.

'Ligeiro favoritismo': "O futebol do Botafogo é o melhor, tem mais time que o Palmeiras, tem mais time que todos, é quem eu mais gosto de ver jogar. Só que o Palmeiras só disputando o Brasileiro, se o Botafogo continuar com chance real de ganhar a Libertadores, jogando quarta e sábado, quarta e domingo, e o Palmeiras tendo um confronto direto com o Botafogo no Allianz Parque, faltando três rodadas, hoje eu acho que o Palmeiras tem um ligeiro favoritismo, ligeiro mesmo".

Histórico e trauma: "O histórico recente também entra em campo. Um é o atual bicampeão, o outro foi campeão em 1995 e vem de um trauma. Não vou cravar Palmeiras ou Botafogo campeão, mas eu acho que o Palmeiras tem um favoritismo ligeiro".

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

09h - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

11h - De Primeira - Domitila Becker, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

18h - Fim de Papo - Marília Ruiz, Renato Maurício Prado e convidados debatem os principais temas do dia no futebol.

Assista ao Fim de Papo na íntegra