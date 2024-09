Organizadas vão ao CT dar apoio ao elenco do Flamengo antes de decisão

Do UOL, no Rio de Janeiro

Membros de torcidas organizadas do Flamengo foram ao Ninho do Urubu na manhã deste domingo (22) para prestar apoio aos jogadores que ficaram no Rio de Janeiro. O elenco treinou sob o comando dos auxiliares de Tite, enquanto os reservas foram a Porto Alegre para o jogo de hoje contra o Grêmio.

O que aconteceu

O Flamengo perdeu para o Peñarol no jogo de ida das quartas de final da Libertadores por 1 a 0. Na quinta-feira (26), os dois times voltam a se enfrentar, dessa vez no Uruguai.

Os torcedores receberam os jogadores ao som de "vamos virar, Mengo". Fabrício Bruno, Arrascaeta e Rossi foram alguns dos jogadores que pararam por alguns segundos na porta do CT.

De dentro de seus carros, os atletas interagiram com os torcedores. Os apoiadores chegaram cedo para encontrar o grupo que ficou no Rio.

Alguns torcedores conseguiram falar muito rapidamente com Gerson na portaria do CT. Eles entraram no local, conversaram por cerca de um minuto e deixaram o Ninho.

Michael foi até a porta do Ninho atender os torcedores. Ele ficou acompanhado de seguranças do lado de dentro, assinou uma camisa e falou "vai dar certo" sobre a virada na Libertadores.

Doze jogadores ficaram no Rio devido ao desgaste pelos jogos e a logística. Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Alex Sandro, Pulgar, Léo Ortiz, De La Cruz, Arrascaeta, Gerson, Plata e Bruno Henrique treinam hoje e amanhã. Na segunda o elenco se reencontra completo.

Gabigol deve voltar

Uma notícia boa dos treinos pode ser o retorno de Gabigol aos relacionados. O jogador ficou fora das duas últimas partidas por conta de uma fibrose.

Ele vinha treinando separado entregue aos preparadores e fisioterapia. Ele não tem lesão no posterior da coxa.

Gabi está treinando com o grupo. Ele também faz atividades complementares para retornar e é aguardado para o jogo de quinta-feira contra o Peñarol.

O camisa 99 chegou a fazer uma parte da atividade entre os titulares para completar o time. A tendência é que ele seja reserva contra o Peñarol. A dúvida de Tite no momento é entre Pulgar e Léo Ortiz no meio-campo.