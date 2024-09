Nonato sofre fratura no nariz durante clássico contra o Botafogo e passará por cirurgia

O Fluminense foi derrotado pelo Botafogo nesta rodada do Campeonato Brasileiro e o resultado recolocou os tricolores na zona de rebaixamento da Série A. Para piorar, o técnico Mano Menezes ganhou um desfalque para a sequência da temporada.

Isso porque o volante Nonato fraturou o nariz em disputa de bola com Marçal e precisou sair de campo de ambulância. Por meio de nota, o Tricolor informou que o atleta vai precisar passar por uma cirurgia.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fluminense F.C. (@fluminensefc)

"O meia Nonato teve uma fratura no nariz detectada durante os exames de imagem realizados no hospital de referência, após o lance em que saiu de ambulância do Maracanã, no jogo contra o Botafogo, e terá que passar por cirurgia. O atleta está internado, em condição neurológica normal, mas segue em observação", diz a nota.

O Fluminense volta a focar na Libertadores. Nesta quarta-feira, os tricolores encaram o Atlético-MG, em Belo Horizonte, às 19h (de Brasília). O duelo vale uma vaga na semifinal da competição continental.