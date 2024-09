Nonato, do Fluminense, passa por cirurgia no nariz após fratura no clássico

do UOL, no Rio de Janeiro e Colaboração em São Paulo

O meia Nonato, do Fluminense, passou neste domingo (22) por uma cirurgia no nariz, após sofrer uma fratura no final do jogo diante do Botafogo, no Maracanã.

O que aconteceu

O jogador, que havia acabado de entrar na partida, se chocou com o lateral Marçal, caiu desacordado e teve que ser atendido de ambulância.

O lance preocupou o departamento médico do Fluminense, pois sangrava bastante o nariz do camisa 16.

Nonato foi levado direto ao hospital, onde teve a fratura constatada e passou a noite internado. Hoje, passou pela cirurgia.

Segundo comunicado do Fluminense, deve receber alta ainda na tarde de hoje.

Nonato entrou em campo para corrigir um erro na substituição do Fluminense. A placa subiu indicando Lima, que deixou o campo por engano, o que revoltou mano Menezes.

O treinador imediatamente chamou Nonato para o jogo, para corrigir a confusão.

Veja a nota completa do Fluminense: