Haaland faz gol 100, mas City tem de buscar empate no fim contra o Arsenal

Candidatos ao título, Manchester City e Arsenal fizeram neste domingo (22) o duelo mais aguardado da 5ª rodada do Campeonato Inglês. O jogo fez jus às expectativas e terminou com um movimentado empate por 2 a 2.

O que aconteceu

O Manchester City saiu na frente com um gol histórico: Haaland marcou aos 8 minutos e fez o seu centésimo gol pelo clube de Manchester, em uma incrível marca de 100 gols em 105 jogos pelo clube.

Mas o Arsenal ainda durante a primeira etapa: primeiro, com um gol de Calafiori aos 22 minutos, e mais tarde, aos 45, com um gol de cabeça do brasileiro Gabriel Magalhães, que marcou pela segunda vez na temporada pelos gunners. No último domingo, ele já havia decidido o clássico diante do Tottenham.

O Manchester City passou o segundo tempo inteiro com um a mais após a expulsão de Trossard, mas só conseguiu marcar no fim da partida, com um gol de Stones aos 52 minutos da etapa complementar.

O resultado manteve o Manchester City na liderança do Campeonato Inglês. Os citizens possuem 13 pontos, um a mais que o vice-líder Liverpool. Já o Arsenal é o 4º colocado, com 11 pontos.

Na próxima rodada da Premier League, os Citizens enfrentam o Newcastle, fora de casa, no sábado (28), às 8h30 (horário de Brasília), enquanto os Gunners enfrentam, também no sábado, mas no seu Emirates Stadium, e às 11h, o Leicester City.

No meio de semana, ambos atuam pela Copa da Liga Inglesa: o Manchester City recebe o Watford, da segunda divisão, na próxima terça (24), às 15h45 (horário de Brasília). Já o Arsenal, também em casa, joga na quarta-feira, às 15h45, diante do Bolton, da terceira divisão.

Como foi o jogo

Em um jogo contra uma equipe de Pep Guardiola, é de se imaginar que o time de Manchester tenha a posse de bola, e foi assim que aconteceu, mesmo contra o Arsenal de Mikel Arteta, que costuma competir no quesito. Porém, nos primeiros minutos, o domínio citizen fez a diferença e ajudou para que a equipe da casa saísse na frente com o gol de Haaland.

Nos vinte primeiros minutos, o Arsenal não saía do campo de defesa. Até que a balança do jogo mudou com a lesão de Rodri. E ironicamente foi um defensor que, em uma chance rara dos gunners até então, marcou um golaço, com a categoria de Calafiori, justamente um minuto depois da saída do meia espanhol.

O gol não mudou a estratégia nem dos mandantes, que seguiam com a bola, tampouco dos visitantes, que tentavam jogadas em velocidade e trabalhar melhor a bola, sem sucesso. Os londrinos viraram o jogo com a bola parada que resultou no gol de cabeça de Gabriel Magalhães. À frente no placar, o Arsenal terminou em desvantagem numérica no fim da primeira etapa com a expulsão de Trossard, contestada fortemente por Mikel Arteta junto ao árbitro Michael Oliver.

Pep Guardiola parecia insatisfeito com sua equipe, e chegou até mesmo a ser flagrado chutando o banco de reservas do Etihad Stadium durante a primeira etapa, mas no segundo tempo, com um jogador a mais, foi pra cima dos Gunners, que tentavam se segurar como podiam, se postando na última linha defensiva.

A pressão do Manchester City era grande, aproveitando um jogador a mais para tentar finalizar. Mas, sem conseguir entrar na área, os citizens tentavam com chutes de longa distância, que eram defendidos por Raya. Sem atacar no 2º tempo, o Arsenal se segurava, querendo sua primeira vitória no Etihad Stadium desde 2015, mas o City buscou o empate nos acréscimos com gol de Stones e manteve sua invencibilidade de 1 ano e 10 meses sem perder em casa. A última derrota foi diante do Brentford, em 12 de novembro de 2022, pelo Inglês.

Gols e destaques

Haaland abre (1x0): Aos 8 minutos, Savinho recebeu a bola no lado direito, driblou dois, saiu pelo meio com grande espaço entre a defesa do time londrino e viu Haaland passar no meio de dois zagueiros. O norueguês ficou na cara do gol e tocou na saída de Raya para marcar seu 100º gol pelo Manchester City, tendo feito 105 jogos pelo clube.

Gundogan acerta a trave: Aos 15 minutos, em cobrança de falta próximo à meia-lua pelo lado direito, Gundogan arriscou uma bela cobrança na direção do gol de Raya, mas acertou a trave.

Calafiori iguala com um belo gol (1x1): Após cobrança rápida de falta da defesa, aos 22 minutos, Trossard foi acionado pelo lado esquerdo, recebeu pela ponta e tocou rasteiro pra Calafiori, que veio de trás, chutou de fora da área e colocou a bola no ângulo direito, sem chances para Ederson, que nada pôde fazer.

Trossard tenta: Aos 41, Martinelli recebeu na ponta esquerda e cruzou pro meio da área dos citizens, mas Trossard pegou mal na bola e chutou por cima do gol de Ederson.

Gabriel vira o jogo (1x2): Aos 45, em escanteio que foi cobrado na área por Saka em direção à segunda trave, Ederson não alcançou a bola, Gabriel Magalhães veio de trás e cabeceou com força para marcar o gol da virada dos gunners.

Trossard expulso: Aos 52 minutos, em lance fortuito, o belga recebeu o segundo cartão amarelo após cometer uma falta próxima ao meio-campo, em um lance polêmico, que aconteceu com Trossard disputando uma jogada aérea com Bernardo Silva, em que o citizen levou a pior após um choque nas costas do meia português.

Haaland cabeceia: Já na segunda etapa, aos 4 minutos, em cruzamento que veio do lado direito com Savinho, Haaland subiu entre os defensores dos gunners para cabecear, mas Raya, bem colocado, fez a defesa com tranquilidade.

Gvardiol chuta: Aos 17 minutos, foi a vez do croata Gvardiol, que tentou de fora da área, e seu chute obrigou Raya a se esticar todo para fazer a defesa, colocando a bola pra escanteio.

Gvardiol faz Raya trabalhar: Aos 43, em meio à dificuldade do City trabalhar contra a defesa fechada do Arsenal, Gvardiol resolveu chutar de fora da área, mas Raya mais uma vez defendeu o chute.

Stones iguala no fim (2x2): Aos 52 minutos, após bombardeio na área do time londrino, Kovacic chutou, a bola caprichosamente bateu em um jogador do City, e no fim, acabou sobrando pra Stones, que com o goleiro Raya caído, aproveitou o gol vazio para completar e empatar o jogo.

Ficha técnica

Manchester City 2 x 2 Arsenal

Competição: 5ª rodada do Campeonato Inglês 2024-2025

Local: Etihad Stadium, em Manchester (Inglaterra)

Árbitro: Michael Oliver

Assistentes: Stuart Burt e Ian Hussin

VAR: David Coote

Amarelos: Ederson, Trossard, Thomas, Rúben Dias, Rice, Bernardo Silva, Gabriel Jesus

Vermelhos: Trossard

Gols: Haaland (8/1º), Calafiori (22/1º), Gabriel Magalhães (45/1º), Stones (52/2º)

Manchester City: Ederson; Walker (Stones), Rúben Dias, Akanji, Gvardiol; Gundogan, Rodri (Kovacic), Bernardo Silva; Savinho (Grealish), Haaland, Doku (Foden). Técnico: Pep Guardiola

Arsenal: Raya; Timber (Skelly), Gabriel Magalhães, Saliba, Calafiori (Kiwior); Thomas, Rice, Saka (White), Gabriel Martinelli (Gabriel Jesus); Trossard, Havertz. Técnico: Mikel Arteta