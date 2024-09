Lucas reprova atuação do São Paulo e convoca torcida para decisão na Libertadores

O São Paulo foi superado pelo Internacional neste domingo, por 3 a 1, no Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro. De olho na Libertadores, o Tricolor foi a campo com um time misto e até saiu na frente, com Luciano, mas sofreu a virada e perdeu a chance de entrar no G4. Lucas lamentou o resultado e afirmou que a equipe "deixou a desejar".

"A gente começou bem, poderíamos ter feito dois ou três gols. Depois, nós praticamente entregamos dois gols para eles. Fomos muito abaixo no segundo tempo, deixamos muito a desejar. O Inter tem qualidade, a equipe deles tem jogadores que definem o jogo", avaliou o camisa 7 em entrevista ao Premiere, na saída de campo.

Por outro lado, o jogador já mira o jogo decisivo contra o Botafogo, pela volta das quartas de final da Libertadores. O duelo ocorre nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Morumbis. Na ida, os times empataram por 0 a 0.

"Agora é olhar para frente, temos uma decisão na quarta-feira. Vamos descansar para chegar bem preparado. A partir de agora começa a preparação. É uma grande decisão para nós. Esperamos que o torcedor compareça aqui no Morumbis para ser o nosso 12° jogador", afirmou.

Com o resultado, a equipe de Luis Zubeldía se mantém na quinta colocação da tabela, com 44 pontos. O time poderia ter assumido o quarto lugar, já que o Flamengo perdeu para o Grêmio no Sul.

O próximo compromisso do São Paulo no Brasileirão é nada mais nada menos do que um clássico. A equipe enfrenta o Corinthians, no próximo domingo. O Majestoso será disputado em Brasília, às 16h (de Brasília). Antes, contudo, os comandados de Zubeldía medem forças com o Botafogo pela Libertadores.