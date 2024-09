Jaqueline exalta hexa e torcida corintiana, mas critica horário 'desumano'

O domingo (22) foi de completa festa para Jaqueline Ribeiro: ela abriu o placar da vitória do Corinthians contra o São Paulo por 2 a 0, foi eleita a melhor em campo na final e foi hexacampeã brasileira com direito a recorde de público. Mas, a camisa 30 aproveitou para protestar contra o horário do jogo que definiu o título do Brasileirão Feminino.

O que aconteceu

A camisa 30 marcou de cabeça o primeiro gol corintiano. A atacante ainda foi eleita pela transmissão da Globo como a 'Craque do Jogo' e aproveitou o momento para desabafar sobre o horário da partida.

Durante o jogo, que terminou próximo ao meio-dia, os termômetros na região de Itaquera marcavam cerca de 30ºC. O calor exigiu parada para hidratação nos dois tempos.

"Não dá para explicar (a sensação do título). Estou muito feliz. Sei que não foi minha melhor partida, mas marcar aqui na Arena, com a Fiel apoiando como sempre é, é muito especial, apesar do calor. É desumano jogar neste horário. Apesar disso, a gente tem muita garra, muita força e a torcida sempre puxa, mais uma vez quebrando recorde"

O Corinthians e a Fiel, exaltada por Jaqueline, quebraram mais uma vez recorde de público do futebol feminino brasileiro: 44. 136 torcedores. É o maior público da América do Sul.