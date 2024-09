Flamengo perde do Grêmio com reservas e completa terceiro jogo seguido sem vencer pelo Brasileiro

O Grêmio venceu por 3 a 2 o Flamengo, neste domingo, na Arena. Com o resultado, os gaúchos chegaram aos 31 pontos e se afastaram da zona de rebaixamento. Já os rubro-negros, que atuaram com o time reserva e chegaram ao terceiro jogo em sequência sem vitória no Brasileirão, seguem com 45, mais distantes da briga pela liderança do torneio.

O Grêmio abriu o placar no primeiro tempo, com Cristaldo. Só que o Flamengo empatou pouco tempo depois, com Matheus Gonçalves. Na etapa final, os donos da casa chegaram a vitória com gols de Braithwaite e Diego Costa. Os rubro-negros ainda descontaram com Felipe Teresa.

Os gaúchos voltam a campo nesta quarta-feira, contra o Criciúma, em Porto Alegre. A partida foi adiada da quinta rodada. Já o Flamengo duela contra o Athletico, no domingo, no Maracanã.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gre?mio FBPA (@gremio)

O jogo

O Flamengo até começou com uma postura ofensiva, mas logo o Grêmio tomou conta das ações na Arena. Na primeira chegada com qualidade ao ataque, os donos da casa abriram o placar. Aos 11 minutos, Cristaldo acertou chute no canto, sem chance para Matheus Cunha.

O revés fez o Flamengo voltar a buscar o ataque. Os rubro-negros enfileiraram chutes, mas todos sem perigo para o goleiro Marchesín. Só que de tanto insistirem, os cariocas chegaram ao empate aos 24 minutos. Matheus Gonçalves foi lançado, entrou na área e chutou colocado para a rede.

O Grêmio tentou esboçar uma reação após o gol, mas viu o Flamengo quase virar aos 29 minutos. Carlinhos foi lançado, entrou na área, mas finalizou para grande defesa de Marchesín.

O duelo seguiu equilibrado no restante do primeiro tempo. O Flamengo teve algumas oportunidades de marcar, mas o Grêmio criou a melhor chance antes do intervalo. João Pedro chutou da entrada da área e acertou a trave. Assim, a partida seguiu com o placar igual.

No segundo tempo, o Grêmio aproveitou a primeira chance que teve, aos nove minutos, para marcar o segundo gol. Braithwaite aproveitou rebote de Matheus Cunha e mandou para a rede.

Para melhorar a situação dos gaúchos, o atacante Carlinhos foi expulso pouco depois do revés. O atacante deu um tapa em Kanemann e recebeu o cartão vermelho direto.

Mesmo com um jogador a menos, os cariocas continuaram com a postura ofensiva. No entanto, o Grêmio conseguia impedir qualquer boa ação do adversário.

Aos poucos, o Grêmio voltou a ter mais posse de bola. Os donos da casa aproveitaram a vantagem em campo para marcar o terceiro, aos 37 minutos. Diego Costa aproveitou cruzamento e cabeceou para a rede.

Nos minutos finais, o Flamengo ainda teve tempo de diminuir o prejuízo. Aos 44 minutos, Felipe Teresa aproveitou bate e rebate na área e mandou de cabeça para a rede. Só que os cariocas não tiveram tempo de buscar o empate e viram os gaúchos saírem de campo com a vitória.

FICHA TÉCNICA



GRÊMIO 3 X 2 FLAMENGO

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)



Data: Domingo, 28 de julho de 2024



Horário: 18h30 (horário de Brasília)



Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)



Assistentes: Neuza Inês Back (SP-Fifa) e Evandro de Melo Lima (SP)



VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP-VAR-Fifa)

Cartões amarelos: João Pedro (Grêmio)

Cartão vermelho: Carlinhos (Flamengo)

GOLS

GRÊMIO: Cristaldo, aos 11in do primeiro tempo; Braithwaite, aos 9min do segundo tempo; Diego Costa, aos 37min do segundo tempo

FLAMENGO: Matheus Gonçalves, aos 24min do primeiro tempo; Felipe Teresa, aos 44min do segundo tempo

GRÊMIO: Marchesín, João Pedro, Gustavo Martins, Kannemann e Reinaldo (Mayk); Villasanti, Dodi, Monsalve (Aravena), Cristaldo (Edenílson) e Soteldo (Pepê); Braithwaite (Diego Costa)



Técnico: Marcelo Salles (Auxiliar)

FLAMENGO: Matheus Cunha, Wesley (Daniel Sales), David Luiz, Cleiton e Ayrton Lucas; Evertton Araújo, Allan e Alcaraz (Felipe Teresa); Matheus Gonçalves, Lorran (Wallace Yan) e Carlinhos



Técnico: Tite