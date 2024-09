Corinthians vence São Paulo novamente e conquista hexa do Brasileirão feminino

O Corinthians conquistou neste sábado o hexacampeonato do Brasileirão Feminino, sendo seu quinto título consecutivo. O Timão venceu o São Paulo por 2 a 0, na Neo Química Arena, pelo jogo de volta da final, e garantiu o troféu com o placar de 5 a 1 no agregado. Os gols da partida foram marcadas por Jaqueline e Carol Nogueira.

Com o resultado, o Corinthians soma seis troféus e é o time que mais venceu a competição. A primeira vez que o clube levantou a taça foi em 2018. Em 2020, iniciou uma sequência de cinco títulos consecutivos.

As Brabas garantiram a conquista com uma campanha de 16 vitórias, dois empates e duas derrotas. No mata-mata, elas eliminaram o Bragantino, nas quartas de final, e o Palmeiras, na semifinal, além de ter superado o Tricolor Paulista na grande decisão.

Apesar da derrota, o São Paulo teve sua melhor campanha na história da competição. Anteriormente, só havia chegado até as semifinais, nas duas edições anteriores.

Agora, os times voltam as atenções para o Campeonato Paulista Feminino. O Corinthians entra em campo nesta quarta-feira, às 17h (de Brasília), diante do Marília, no Estádio Bento de Abreu, pela décima rodada. Enquanto o São Paulo joga contra o rival Santos, na quinta (26), às 19h, no Estádio Ulrico Mursa.

O jogo

Apesar da vantagem conquistada na ida, o Corinthians foi quem atacou mais durante o primeiro tempo. Porém, não conseguiu abrir o placar da partida. Já o São Paulo apostava nos contra-ataques para chegar ao seu primeiro gol. O Tricolor até chegou a balançar as redes, com Ana Alice, mas a zagueira estava em posição irregular e o tento foi anulado por impedimento.

O Corinthians abriu o placar aos 20 minutos do segundo tempo. Yasmim acertou grande cruzamento pela esquerda, Vic Albuquerque ajeitou de cabeça na área e Jaqueline chegou para tocar para o fundo do gol.

Já no fim do jogo, aos 44 minutos, o Corinthians marcou o segundo e definiu de vez o duelo. Gabi Zanotti lançou para Carol Nogueira, que avançou no contra-ataque e chutou na saída da goleira para marcar o último gol do duelo.

Nos acréscimos, Camilinha, do São Paulo, foi expulsa. A meio-campista acertou a Eudimilla com a sola em carrinho por trás e, após revisão do VAR, levou o cartão vermelho.

FICHA TÉCNICA



CORINTHIANS x SÃO PAULO

Local: Neo Química Arena, em São Paulo-SP



Data: 22 de setembro de 2024 (domingo)



Horário: às 10h (de Brasília)



Público: 44.529 pessoas



Renda: R$ 974.416,30



Árbitra: Daiane Muniz (FIFA)



Assistentes: Fernanda Nandrea Gomes Antunes (FIFA) e Maira Mastella Moreira (FIFA)



VAR: Charly Wendy Straub Deretti (FIFA)



Cartões amarelos: Milene (Corinthians); Maressa (São Paulo)



Cartões vermelhos: Camilinha aos 53'/2T (São Paulo)



Gols: Jaqueline aos 20'/2T e Carol Nogueira aos 44'/2T (Corinthians);

CORINTHIANS: Nicole; Belinha, Dani Arias (Érika), Mariza e Yasmim (Paulinha); Yaya, Vic Albuquerque e Duda Sampaio (Juliana Ferreira); Gabi Portilho (Eudimilla), Jaqueline (Carol Nogueira) e Milene (Gabi Zanotti).



Técnico: Lucas Piccinato

SÃO PAULO: Carlinha; Letícia Alves, Kaká, Ana Alice (Jéssica Soares) e Bia Menezes; Maressa (Robinha) e Aline Milene; Camilinha (Rafa Mineira), Duda Serrana e Dudinha (Mariana Santos); Isa Guimarães (Laryh).



Técnico: Thiago Viana