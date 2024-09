Com Veiga e sem Rocha, Palmeiras está pronto para pegar o Vasco em Brasília; veja escalações

O Palmeiras está definido para enfrentar o Vasco, pela 27ª rodada do Brasileirão, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF). A bola vai rolar às 16h (de Brasília) deste domingo.

Para a partida, o técnico Abel Ferreira não poderá contar com Caio Paulista (suspenso), Marcos Rocha (mialgia na coxa direita) e Estêvão (lesão muscular na coxa esquerda). Vanderlan e Giay, dessa forma, vão assumir as laterais e Raphael Veiga foi o escolhido para a função da joia.

O Palmeiras, portanto, vai a campo com: Weverton; Giay, Murilo, Gustavo Gómez e Vanderlan; Aníbal Moreno, Richard Ríos, Maurício e Raphael Veiga; Felipe Anderson e Flaco López.

O Verdão, ainda, conseguiu um efeito suspensivo e contará com a volta de Zé Rafael. Apesar de ter evoluído na recuperação, Gabriel Menino não foi relacionado. Assim como Piquerez (cirurgia no joelho esquerdo), Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo), Mayke (lesão na panturrilha direita) e Marcelo Lomba (pubalgia).

Do outro lado, o Vasco conta com a volta de João Victor, que cumpriu suspensão no empate contra o Flamengo, no Maracanã. Ainda assim, Adson, Paulinho e Guilherme Estrella seguem fora.

O técnico Rafael Paiva, então, decidiu mandar a campo o seguinte time: Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, Léo e Lucas Piton; Sforza, Hugo Moura e Payet; David, Vegetti e Rayan.

Na terceira colocação, o Palmeiras está com 50 pontos e mira o tricampeonato consecutivo. Já o Vasco encontra-se em nono lugar, com 35 unidades.