Com um a menos, Cruzeiro empata com Cuiabá e emenda terceiro jogo sem vencer fora de casa no Brasileirão

Neste domingo, pela 27ª rodada do Brasileirão, o Cruzeiro visitou o Cuiabá na Arena Pantanal e empatou sem gols.

Com o resultado, a equipe de Minas, comandada por Fernando Seabra, emendou o terceiro jogo sem vencer fora de casa na competição (dois empates e uma derrota). Assim, ficou estacionada em sétimo lugar, agora com 42 pontos. O Bahia, com a mesma pontuação, é quem abre o G6. Do outro lado, o Dourado segue em grande crise. O time seguiu em penúltimo lugar na tabela, agora com 23 somados.

O próximo jogo do Cruzeiro será diante do Libertad, pela volta das quartas de final da Copa Sul-Americana. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Mineirão. Já o Cuiabá volta a jogar no próximo domingo, contra o Fortaleza, novamente pelo Brasileirão. Desta vez às 16h, na Arena Castelão.

Primeiro tempo

Aos seis minutos, William, do Cruzeiro, dominou na direita do campo, partiu para cima da marcação e finalizou, mas por cima da meta.

Aos 20, o Cabuloso voltou ao ataque, desta vez com Kaio Jorge. O atacante recebeu ótimo passe do goleiro Cássio, mas bateu em cima da marcação.

O Cuiabá conseguiu o primeiro ataque de perigo aos 24, com Matheus Fernandes, que chutou a bola muito próxima da trave direita de Cássio.

Bruno Alves quase abriu o placar para o Dourado seis minutos depois, mas Cássio fez linda defesa para evitar.

Segundo tempo

Aos 12 do segundo tempo, Sobral, do Dourado, dominou e soltou uma pancada de fora da área, mas a bola passou pela linha de fundo.

Clayson, desta vez aos 17, dominou na entrada da área, cortou para o pé direito e bateu, mas exagerou na força e mandou por cima da meta.

Aos 36 minutos, João Marcelo, do Cruzeiro, cometeu falta em cima de Eliel e recebeu o cartão vermelho.

FICHA TÉCNICA



CUIABÁ 0 X 0 CRUZEIRO

Local: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)



Data: 22 de setembro de 2024, domingo



Horário: 18h30 (de Brasília)



Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)



Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Daniel Luis Marques (SP)



VAR: Rafael Traci (PR)

GOLS:



Cartões amarelos: (Cuiabá) / Cruzeiro: Fabrizio Peralta, aos 30? do 1ºT



Cartão vermelho: João Marcelo, aos 36? do 1ºT (Cruzeiro)

CUIABÁ: Walter; Matheus Alexandre, Bruno Alves, Alan Empereur e Ramon; Lucas Mineiro (Max Alves) e Fernando Sobral; Gustavo (Denilson), Lucas Fernandes (Jonathan Cafú) e Clayson; Derik Lacerda (Eliel)



Técnico: Bernardo Franco

CRUZEIRO: Cássio; Jonathan Jesus (Lautaro Díaz), João Marcelo e Lucas Villalba; William, Ramiro, Fabrizio Peralta (Lucas Silva) e Kaiki Bruno (Marlon); Gabriel Veron (Matheus Pereira), Mateus Vital (Álvaro Barreal) e Kaio Jorge



Técnico: Fernando Seabra