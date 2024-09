Com time misto, São Paulo leva virada do Inter pelo Brasileiro antes de jogo decisivo na Libertadores

O São Paulo foi superado pelo Internacional neste domingo, por 3 a 1, no Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro. De olho na Libertadores, o Tricolor foi a campo com um time misto e até saiu na frente, através de Luciano, mas sofreu a virada e perdeu a chance de entrar no G4. Bruno Gomes, Thiago Maia e Alan Patrick marcaram os gols do Inter.

Com o resultado, a equipe de Luis Zubeldía se mantém na quinta colocação da tabela, com 44 pontos. O time poderia ter assumido o quarto lugar, já que o Flamengo perdeu para o Grêmio no Sul. O Colorado, por sua vez, embora tenha conquistado os três pontos, segue na oitava posição e se aproxima do Tricolor, com 41.

O próximo compromisso do São Paulo no Brasileirão é nada mais nada menos do que um clássico. A equipe enfrenta o Corinthians, no próximo domingo. O Majestoso será disputado em Brasília, às 16h (de Brasília).

Antes disso, todavia, o time tricolor recebe o Botafogo pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. Na ida, a equipe paulista segurou um empate por 0 a 0. O duelo decisivo ocorre na quarta-feira, às 21h30, no Morumbis.

Do outro lado, o Internacional, já eliminado das copas, cumpre uma partida atrasada diante do Red Bull Bragantino, pela 16ª rodada da Série A. O embate está agendado para esta quarta, às 19h, no Nabi Abi Chedid.

O jogo

A partida começou movimentada no Morumbis. Logo com um minuto de jogo, Igor Vinícius cruzou para a área, onde Lucas cabeceou firme e obrigou Rochet a fazer grande defesa. O Internacional respondeu aos cinco e chegou a abrir o marcador, com Wesley, mas o bandeirinha já havia flagrado o impedimento.

No lance seguinte, Luciano não perdoou e estreou o placar. Ele recebeu um passe de Lucas, dominou a bola na área e girou batendo no canto para colocar o São Paulo em vantagem.

Dominando o jogo, o Tricolor quase anotou o segundo aos 16 minutos. Luciano recebeu lançamento na área e chutou de bicicleta, mas mandou por cima do gol. A bola passou raspando o travessão. Dois minutos depois, Bobadilla bateu da entrada da área e colocou a bola no forquilha. Pressão do São Paulo no Morumbis!

O Inter, porém, conseguiu equilibrar as ações e quase empatou aos 32 minutos. Após bela trama, Alan Patrick entrou na área e finalizou cruzado, com a perna esquerda. A bola passou muito perto da trave defendida por Jandrei. Aos 36 minutos, Gustavo Prado arriscou de fora da área, mas o goleiro do São Paulo espalmou.

O Colorado tanto pressionou que deixou tudo igual já no final do primeiro tempo, aos 41 minutos. Thiago Maia tocou para Bruno Gomes, que dominou na área e bateu de esquerda, no cantinho, sem chances para Jandrei. 1 a 1 no placar do Morumbis.

Segundo tempo

O São Paulo tentou pressionar o Inter após o intervalo, mas viu o time visitante virar a partida aos oito minutos. Igor Vinícius afastou um cruzamento de Alan Patrick, mas a bola sobrou com Thiago Maia. Ele chutou com precisão e pôs o Colorado na frente.

O gol de Thiago Maia inflamou ainda mais o Internacional. Aos 17, o time gaúcho ampliou a vantagem através de um golaço de Alan Patrick. Após um erro na saída de bola do São Paulo, o meia recebeu livre na entrada da área e chutou forte, superando Jandrei e anotando o terceiro da equipe visitante.

O Tricolor quase diminuiu aos 32 minutos. William Gomes recebeu pela direita, cortou o marcador e chutou rasteiro, mas Rochet se esticou e fez grande defesa.

FICHA TÉCNICA



SÃO PAULO 1 X 3 INTERNACIONAL

Local: Estádio do Morumbis, em São Paulo (SP)



Data: 22 de setembro de 2024 (domingo)



Horário: às 18h30 (de Brasília)



Árbitro: Ramon Abatti Abel (Fifa-SC)



Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)



VAR: Rodolpho Toski Marques (Fifa-PR)



Cartões amarelos: Wesley (Internacional); André Silva, Erick, William Gomes, Calleri e Rodrigo Nestor (São Paulo)



Cartões vermelhos: Nenhum



Público: 39.078 torcedores



Renda: R$ 2.083.806,00

GOLS: Luciano, aos 5? do 1ºT (São Paulo); Bruno Gomes, aos 41? do 1ºT (Internacional); Thiago Maia, aos 8? do 2ºT (Internacional); Alan Patrick, aos 17? do 2ºT (Internacional)

SÃO PAULO: Jandrei; Igor Vinícius, Ruan, Ferraresi e Michel Araújo; Bobadilla (Galoppo), Marcos Antônio (Liziero), e Luciano (Calleri); Lucas (William Gomes), Erick (Rodrigo Nestor) e André Silva.



Técnico: Luis Zubeldía

INTERNACIONAL: Rochet; Bruno Gomes, Gabriel Mercado (Agustín Rogel), Vitão e Bernabei; Fernando (Rômulo), Thiago Maia (Bruno Henrique), Gustavo Prado (Wanderson) e Alan Patrick; Wesley e Rafael Borré (Enner Valencia).



Técnico: Roger Machado