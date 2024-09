Com dois de Gyokeres, Sporting supera AVS e mantém 100% de aproveitamento no Português

Neste domingo, pela sexta rodada do Campeonato Português, o Sporting recebeu o AVS no Estádio de Alvalade e venceu por 3 a 0. Os gols do triunfo foram marcados por Conrad Harder e Viktor Gyokeres (2).

Com o resultado positivo, o Sporting manteve os 100% de aproveitamento na competição e seguiu na ponta da competição, agora com 18 pontos, três a mais em relação ao Porto, segundo colocado. Já o AVS ficou com os mesmos sete somados, na décima posição.

O Sporting retorna aos gramados na próxima sexta-feira, contra o Estoril, pela sétima rodada do Campeonato Português. A bola rola às 16h15 (de Brasília), no Estádio António Coimbra da Mota. Já o AVS joga diante do Farense na segunda-feira (30). Desta vez às 16h15, no Estádio Clube Desportivo das Aves.

Os gols

O placar foi aberto aos 15 minutos do primeiro tempo, com Conrad Harder. O atleta recebeu de Morten Hjulmand e acertou um chute no canto esquerdo da meta, sem chances de defesa para o experiente goleiro Guillermo Ochoa.

Aos 49, ainda da etapa inicial, foi a vez de Viktor Gyokeres ampliar o marcador. Com a assistência de Harder, o jogador perecebeu o goleiro adiantado e, com muita ousadia, balançou as redes com uma finalização de cobertura.

Aos 25 do segundo tempo, o Sporting fechou a conta, novamente com Gyokeres. Francisco Trincão deixou o centroavante em ótima posição para fazer o gol. Assim, o atleta bateu de forma precisa para vencer o goleiro Ochoa

Confira resultados de outros jogos do Campeonato Português deste domingo:

Gil Vicente 1 x 1 Casa Pia

Farense 0 x 1 Arouca