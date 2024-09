Com Deyverson protagonista, Atlético-MG vence o Bragantino e sobe no Campeonato Brasileiro

O Atlético-MG recebeu o Bragantino neste domingo, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na Arena MRV, o time da casa venceu por 3 a 0 e subiu na tabela. Deyverson, Cadu e Hulk marcaram os gols da partida.

Com o resultado, o Atlético-MG foi aos 36 pontos e subiu para a nona posição. Por outro lado, o Bragantino permaneceU na 12ª posição, com 31 tentos conquistados, apenas três acima do Corinthians, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

O Atlético-MG volta a campo nesta quarta-feira, às 19 horas (de Brasília), quando recebe o Fluminense, pela partida de volta das quartas de final da Copa Libertadores. Já o Bragantino encara o Inter às 19 horas do mesmo dia, pelo Brasileiro, no Estádio Nabi Abi Chedid.

O time da casa teve chance de abrir o placar quando o árbitro Lucas Paulo Torezin marcou pênalti de Pedro Henrique em Deyverson. O próprio centroavante bateu, mas Cleiton acertou o canto e fez a defesa, aos 14 minutos.

Aos 38 minutos, Deyverson conseguiu se redimir. Rubens recebeu na ponta esquerda e cruzou para o centroavante anotar um belo gol, de primeira.

Ainda antes do intervalo, Brahian Palacios até balançou as redes, mas o VAR viu impedimento de Deyverson no começo da jogada e anulou o gol, aos 41 minutos.

Já na segunda etapa, em nova jogada pelo lado esquerdo, Igor Gomes cruzou e encontrou Cadu, que desviou de cabeça na primeira trave e ampliou a vantagem do Atlético-MG, aos 6 minutos.

Após tiro de meta de Everson, Deyverson desviou de casquinha e a bola sobrou para Hulk. Ele saiu na cara do gol e marcou o terceiro do time da casa, aos 32 minutos

FICHA TÉCNICA



ATLÉTICO-MG 3 x 0 RED BULL BRAGANTINO

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)



Data: 22 de setembro de 2024, domingo



Horário: 16h (de Brasília)



Árbitro: Lucas Paulo Torezin (AB)



Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (AB) e Rafael Trombeta (AB)



VAR: Wagner Reway (VAR-FIFA)



Cartões amarelos: Arthur Sousa, Eduardo Santos e Matheus Fernandes (Bragantino); Everson, Lyanco (Atlético-MG)

GOLS: Deyverson, aos 38 minutos do primeiro tempo, Cadu, aos seis minutos do segundo tempo, e Hulk, aos 32 minutos do segundo tempo (Atlético-MG)

ATLÉTICO-MG: Everson; Mariano, Lyanco e Júnior Alonso; Brahian Palacios (Bernard), Fausto Vera, Alan Franco (Paulo Vitor), Igor Gomes (Gustavo Scarpa) e Rubens; Cadu (Hulk) e Deyverson (Alan Kardec)



Técnico: Gabriel Milito

RB BRAGANTINO: Cleiton; Andrés Hurtado (Arthur Sousa), Pedro Henrique, Lucas Cunha e Guilherme Lopes (Eduardo Santos); Lucas Evangelista, Raul (Matheus Fernandes) e Jhon Jhon (Lincoln); Vitinho, Eduardo Sasha e Vinicinho (Henry Mosquera)



Técnico: Pedro Caixinha