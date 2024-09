Athletico empata com Criciúma em jogo agitado e amplia jejum no Brasileirão

Na noite deste domingo, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Criciúma recebeu o Athletico no Estádio Heriberto Hülse e empatou sem gols. Foi o sétimo duelo dos paranaenses sem vitória no torneio.

Com o resultado, o Criciúma seguiu próximo da zona de rebaixamento da competição. O Tigre, apesar de ter ultrapassado o Vitória, se encontra na 15ª com 29 pontos, somente um a mais em relação ao Corinthians, time que abre o Z4.

Do outro lado, o Athletico-PR seguiu na 13ª posição, com 31. Se vencesse, o time entraria no G12, já que ultrapassaria o Grêmio, 12º colocado, com os mesmos 31 somados, mas à frente pelos critérios de desempate.

O Criciúma retorna aos gramados diante do Grêmio, em rodada atrasada do Brasileirão. A bola na próxima quarta-feira, às 19h (de Brasília), na Arena do Grêmio.

Já o Athletico-PR foca no jogo de volta das quartas de final da Sul-Americana, contra o Racing. O duelo acontece na quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Presidente Perón.

1° tempo

Aos cinco minutos, Julimar invadiu a área e quase abriu o placar para o Athletico-PR, mas chutou para fora.

Aos 15, o Furacão retornou ao ataque, desta vez com Cuello. O atleta finalizou, mas o goleiro Gustavo fez boa defesa.

O Criciúma respondeu dez minutos depois, com Fellipe Mateus. No entanto, o jogador desperdiçou o cruzamento recebido ao cabecear para a linha de fundo.

O time mandante seguiu em cima e acertou a trave, com Dudu. O atleta bateu cruzado e acertou a trave. Na sequência, Thiago Heleno afastou o perigo.

2° tempo

O Criciúma iniciou a segunda etapa com um contra-ataque armado por Allano, que roubou a bola de Gabriel e bateu cruzado. No entanto, o zagueiro Thiago Heleno chegou a tempo e travou a finalização.

Aos seis minutos, Rodrigo antecipou o passe adversário, carregou e bateu para o gol, mas o goleiro Mychael fez boa defesa para salvar o Furacão.

Aos 29, Yannick Bolasie tentou a finalização dentro da área, mas o arqueiro do Athletico apareceu novamente para salvar o time.

FICHA TÉCNICA

CRICIÚMA 0 X 0 ATHLETICO-PR

Local: Estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC)

Data: 22 de setembro de 2024, domingo

Hora: 20h (de Brasília)

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Lucio Beiersdorf Flor (RS) e Daniella Coutinho Pinto (BA)

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)

CARTÕES AMARELOS: Yannick Bolasie, aos 9 do 1ºT, e Tobias Figueiredo, aos 40 do 2ºT (Criciúma) / Gabriel Girotto Franco, aos 28 do 2ºT, e Felipinho, aos 48 do 2ºT (Athletico-PR)

CRICIÚMA: Gustavo; Dudu (Claudinho), Rodrigo, Figueiredo e Hermes; Gustavo Barreto (Ronald); Allano (Arthur Caike), Newton (Felipe Vizeu), Matheusinho e Fellipe Mateus (Jhonata); Yannick Bolasie. Técnico: Cláudio Tencati

ATHLETICO-PR: Mycael; Madson, Kaique Rocha, Thiago Heleno e Lucas Esquivel; João Cruz (Christian), Gabriel (Felipinho) e Praxedes (Erick Luis); Tomás Cuello, Julimar (Fernando Augusto) e Lucas Di Yorio (Gonzalo Mastriani). Técnico: Martín Varini