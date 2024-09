Anápolis marca no fim, vence Retrô e larga em vantagem na final da Série D do Brasileirão

A grande decisão da Série D do Campeonato Brasileiro teve seu pontapé inicial. Neste domingo, o Anápolis largou em vantagem ao vencer o Retrô, por 2 a 1, em duelo disputado no Estádio Jonas Duarte. Kevyn e Breno anotaram os gols do triunfo dos donos da casa, ao passo que Denílson descontou para o time visitante.

Com o resultado, o Anápolis terá a vantagem do empate no confronto de volta. Qualquer igualdade no placar dá o título ao time goiano. Do outro lado, o Retrô precisará vencer o adversário por dois gols de diferença caso queira sair com o troféu da Quarta Divisão.

As duas equipes decidem o título da Série D do Brasileirão no próximo domingo (29). A bola para Retrô e Anápolis rola às 17h (de Brasília), na Arena de Pernambuco.

O jogo

Quem criou a primeira chance mais clara de gol foi o Anápolis. Aos oito minutos, após tiro de meta, Gonzalo escorou de cabeça e Ariel partiu em velocidade. O atacante saiu cara a cara com o goleiro Darley, mas não pegou bem na bola e desperdiçou uma grande oportunidade de abrir o placar.

Mas praticamente na sequência, o Anápolis conseguiu inaugurar o marcador. Em cobrança de escanteio, Ariel bateu na primeira trave e Kevyn subiu de cabeça. A bola ainda desviou na zaga do Retrô antes de encobrir o goleiro do Retrô e acabar no fundo das redes.

O Retrô, por sua vez, não desistiu do jogo e foi buscar o gol de empate. Em cobrança de escanteio de Alex Reinaldo para a segunda trave, Denílson subiu sozinho e cabeceou. A bola desviou de leve no lateral Leo e acabou com qualquer chance de defesa do goleiro do Anápolis.

Minutos depois, aos 35, o Retrô quase conseguiu virar o jogo no Estádio Jonas Duarte. Após cobrança de falta de Mascote, a bola alçada para dentro da área passou por todo mundo e bateu na trave direita do gol do Anápolis.

No segundo tempo, a melhor chance saiu aos cinco minutos. Matheus Vinícius subiu mais alto que a zaga do Retrô após cobrança de escanteio e acabou mandando por cima do travessão.

Mas o Anápolis não desistiu e foi buscar o resultado diante de sua torcida. Após roubada de bola, Breno invadiu a grande área e finalizou com força, marcando um golaço no fim do jogo para dar a vitória ao time goiano.