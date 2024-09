Abel concorda com decisão do VAR e aponta diferenças entre Estêvão e Veiga

O Palmeiras conseguiu mais um resultado importante na busca pelo título do Brasileirão, na tarde deste domingo. O Verdão ganhou do Vasco por 1 a 0, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

A partida teve um lance polêmico: após marcar falta, o árbitro Rafael Rodrigo Klein (Fifa/RS) foi ao VAR, já que o lance foi na área, mas optou por anular a infração por considerar que a mão de Vanderlan não foi intencional. Abel Ferreira concordou com a decisão.

"Em relação a esse lance, em especial, acho que o árbitro e o VAR seguiram exatamente a regra, é minha opinião. Como o árbitro marcou falta, se o árbitro não marca falta, acredito que o VAR não vai chamar, como o árbitro deixou passar, alguém do VAR disse: 'Olha quero que você venha aqui ver e analisar por que marcou a falta'. O árbitro foi ver e analisou", disse.

"Na minha opinião, acho que seguiu a regra, a bola bateu não mão, correto, mas o braço está numa posição natural e encolhido no corpo, essa é a minha interpretação, mas eu não sou o árbitro", completou.

Com a contusão de Estêvão (lesão na coxa esquerda), o comandante português optou por escalar Raphael Veiga. Ele apontou as diferenças entre a dupla e elogiou a atuação do meia.

"Sem ter o Estêvão, eu queria que jogasse um esquerdo à direita. O Veiga é quase que um ponta construtor, um ponta que vem para dentro, ele arrematou inclusive uma bola na trave. Eu não vou pedir ao Veiga que seja um Estêvão, eu vou pedir ao Veiga que seja o Veiga, ele acaba por ser um ponta construtor, o Estêvão é um ponta desequilibrante", comentou.

"Veiga fez um jogo com muito compromisso defensivo e teve a oportunidade de desequilibrar com um Ríos e o Giay. Fizemos um bom jogo, mudaram as características dos jogadores, a única diferença é que ao invés de ser o Estêvão a carregar e ir sozinho para frente, o Veiga teve dois jogadores que o ajudaram, o Giay, vindo de trás, o Ríos, de fora para dentro para poder atacar a profundidade, que é uma coisa que gostamos muito", concluiu.

Em seu próximo compromisso, o Palmeiras enfrenta o Atlético-MG, pela 28ª rodada do Brasileirão, às 18h30 (de Brasília) do próximo sábado, no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas. Com 53 pontos, o Verdão está na vice-liderança, com três a menos do que o Botafogo, líder.