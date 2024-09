Foi pênalti ou não? O que diz VAR em lances polêmicos de Flamengo x Peñarol

A Conmebol divulgou o áudio e as imagens do VAR de lances polêmicos na derrota do Flamengo para o Peñarol, no Maracanã, pela ida das quartas de final da Libertadores.

O que aconteceu

A partida teve dois possíveis pênaltis analisados, um para cada lado — nenhum deles foi marcado. Em ambos, o árbitro venezuelano Jesús Valenzuela estava próximo da ação e mandou o jogo seguir.

O primeiro foi em chute de Pulgar que pegou na própria mão dentro da área do Flamengo. Aos 5 minutos do segundo tempo, o volante chileno foi afastar a bola e jogou contra o braço, mas foi considerado "consequência do movimento".

O VAR checou a jogada e confirmou a decisão de campo de não marcar pênalti. No vídeo compartilhado, a entidade explicou que não se configura como infração quando um jogador acerta seu próprio braço sem intenção.

Possível mão... Vem dele mesmo, vem do próprio pé [do jogador] e a bola vai para fora. Chequei completo, pega na mão, ele mesmo [joga no braço, e vai para fora. VAR no lance de Pulgar

Árbitro Jesus Valenzuela, que apitou Flamengo x Peñarol, pela ida das quartas de final da Libertadores Imagem: Ruano Carneiro/Ag. Estado

O segundo foi nos minutos finais, quando um jogador do Peñarol acertou a bola no braço de um companheiro, que estava colado ao corpo. O defensor cabeceou para afastar um cruzamento e mandou a bola no colega, que estava próximo.

O VAR também entrou em ação e considerou o toque como "área limpa". Responsável pela arbitragem de vídeo, Juan Soto pediu diferentes ângulos da jogada e comunicou ao árbitro de campo que a decisão estava acertada. No vídeo, a Conmebol justificou que o jogador não "ampliou seu volume" com o braço rente ao tronco.

Afasta o defensor e bate no outro. AVAR, no lance de possível pênalti para o Flamengo

Cabeceia, quero ver onde pega... Tem uma de frente? [A bola] O acerta saindo, como disse. Jesús, área limpa como descreveu, muito bem. VAR, no lance de possível pênalti para o Flamengo

O Flamengo foi derrotado em casa por 1 a 0 e terá de reverter o resultado no Uruguai. A partida decisiva será disputada na próxima quinta-feira (26), no Campeón del Siglo, às 19h (de Brasília).