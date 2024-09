Tite fala sobre ofensas recebidas após derrota do Flamengo

O Flamengo perdeu para o Peñarol, do Uruguai, por 1 a 0, nesta quinta-feira, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores, no Maracanã. Depois do jogo, o técnico Tite falou sobre ter sido xingado pela torcida e projetou a partida de volta.

"Claro que dói no lado humano, mas o lado da experiência também mostra que quando você produz bem, as reações do torcedor são compatíveis com o amor ao clube. Eu respeito muito isso, até porque vivenciei bastante. Tenho o respeito quando a torcida me critica ou me vaia. O trabalho pode reverter e o resultado também. Transformar isso num desempenho bom lá, vencer e classificar é um caminho", disse Tite.

"Não consigo fazer essa dimensão. Só quando terminar o trabalho e olhar para trás para fazer essa análise. Respeito o sentimento do torcedor. Sinto isso, sou humano. Sabe como se conquista o torcedor? Ganha título importante. Se não for, tchau", acrescentou.

Com o resultado, o Flamengo precisa o jogo de volta, na próxima quinta-feira (26/09), às 19 horas (de Brasília), por dois gols de diferença para avançar à semifinal. Uma vitória simples leva a decisão para os pênaltis. Contudo, o Rubro-negro não vence uma partida fora de casa pela Libertadores desde a campanha do título em 2022. Desde então, são cinco derrotas e três empates.

"Grande oportunidade de quebrar essa escrita. Temos totais condições de chegar lá e fazer. Foi um jogo de efetividade. Com dois minutos ou três faz o gol, e você trabalha em cima do resultado. Fomos afoitos em alguns momentos, precipitamos em outros e o goleiro teve felicidade também. Vai criar metade das oportunidades que criou hoje e vai fazer gol lá. Me cobrem depois", projetou o treinador.

Antes, o Flamengo volta campo neste domingo, às 18h30, quando visita o Grêmio, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena do Grêmio. A equipe do técnico Tite ocupa 4ª posição, com 45 pontos, enquanto o Imortal é o 14º colocado, com 28.