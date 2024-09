Seabra destaca tranquilidade do Cruzeiro para conquistar vitória na Sul-Americana

O Cruzeiro venceu o Libertad, do Paraguai, por 2 a 0, nesta quinta-feira, pela partida de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana, no Defensores Del Chaco. Depois do jogo, o treinador Fernando Seabra destacou a tranquilidade da equipe para conquistar a vitória fora de casa.

"Primeiro tempo da decisão, mas jogo de extrema importância para nossas pretensões de classificações na Sul-Americana e sabendo da dificuldade de jogar aqui. O Libertad tem jogadores interessantes com características que trazem dificuldades. Mas tivemos tranquilidade, desenhamos bem o plano de jogo e fomos felizes, em circunstâncias defensivas, ofensivas e também nos contra-ataques", disse Fernando Seabra.

Seabra ainda lamentou as chances perdidas pela equipe na reta final da partida. Com o resultado, o Cruzeiro pode até perder por um gol da diferença no jogo de volta, na próxima quinta-feira (26/09), às 21h30 (de Brasília), no Mineirão, e ainda garantir vaga na semifinal da Copa Sul-Americana. Um vitória do Libertad por dois gols de diferença leva a decisão para os pênaltis. Um triunfo maior dá a classificação ao time paraguaio.

"Temos que ter maturidade para entender que a disputa está na metade. Se uma dessas bolas tivesse entrado, mudaria nossa vantagem, mas isso não muda o que teríamos que fazer. Ter consistência no próximo jogo", projetou o treinador.

O Cruzeiro volta a campo neste domingo, às 18h30, quando visita o Cuiabá, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Pantanal. O Cabuloso ocupa a 7ª posição, com 41 pontos, enquanto a equipe cuiabana é a 22ª colocada, com 22 tentos.