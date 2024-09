Ronaldo se derrete pela torcida do Corinthians: 'Paixão indescritível'

Ronaldo Fenômeno rasgou elogios à torcida do Corinthians e relembrou a superação em sua chegada ao clube paulista em 2009.

O que aconteceu

Mesmo após 15 anos, Ronaldo ainda não esqueceu a recepção que teve no Corinthians. O ex-atacante fez elogios aos torcedores e falou sobre como foi "marcante" viver o clube.

Foi muito marcante viver o Corinthians até encerrar a minha carreira no futebol. Lembro com muito carinho da recepção calorosa que tive desde o primeiro dia, naquela apresentação no Parque São Jorge, a paixão da torcida é algo indescritível. Ronaldo Fenômeno, em entrevista à Betfair

Os títulos pelo Corinthians tiveram um sabor especial para Ronaldo. As conquistas mesmo após uma lesão série marcaram o ex-jogador, que se vê como exemplo de superação diante de adversidades.

Os momentos que mais guardo na memória são, sem dúvida, as conquistas do Paulista e da Copa do Brasil em 2009. Aqueles títulos tiveram um sabor especial na minha carreira, porque marcaram o meu retorno ao futebol após um longo período de recuperação de lesões que me atormentavam. Acredito que consegui mostrar ao torcedor corintiano que, mesmo diante de adversidades, é possível dar a volta por cima e fazer um bom trabalho em campo. Deixei no Corinthians não só os títulos, mas também um carinho imenso aos torcedores que me deram muito apoio desde a minha chegada até o anúncio da aposentadoria.

Ronaldo se tornou ídolo do Corinthians. O Fenômeno disputou 69 jogos com a camisa corintiana e marcou 35 gols. Ele foi reverenciado e aplaudido mesmo quando visitou a Neo Química Arena como dono do Cruzeiro.

Cruzeiro 'fundamental' e passagens por rivais

Ronaldo Fenômeno também carrega muito carinho pelo Cruzeiro. O ex-atacante se profissionalizou pelo clube e, mais tarde, virou dono da SAF — a qual foi vendida por ele no começo de 2024. Ele vê o time mineiro como fundamental em sua carreira.

A passagem pelo Cruzeiro foi fundamental para tudo o que aconteceu na minha carreira. Era muito jovem e estava buscando meu espaço no futebol, e foi no clube mineiro que comecei a entender o que significava ser um profissional [...] Ali aprendi muita coisa e levei dessa época: a importância do trabalho duro e a disciplina de ser um profissional de alto rendimento, além de aprender a lidar com a pressão desde cedo. Esse início no Cruzeiro me deu a confiança necessária para encarar desafios maiores.

Ronaldo defendeu clubes rivais em dois países diferentes: Real Madrid e Barcelona, na Espanha, e Inter de Milão e Milan, na Itália. A rivalidade, principalmente em solo espanhol, marcou o jogador.

O que mais me marcou na Espanha foi a rivalidade intensa entre os dois clubes e a paixão dos torcedores, que fazem do futebol uma verdadeira arte. Poder ter vestido as camisas de ambos os clubes é algo que me enche de orgulho e deixou uma marca profunda na minha trajetória

O respeito recebido na Itália também marcou Ronaldo. O ex-jogador destacou como viveu momentos diferentes das carreiras atuando em Inter e Milan.